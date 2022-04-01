Kurtuluş Kuş evli mi, sevgilisi var mı, kim? Kurtuluş Kuş kimdir, kaç yaşında, nereli?

KURTULUŞ KUŞ HAKKINDA TECAVÜZ İDDİASI!

Sosyal medya bunu konuşuyor. Son dönemlerin en popüler şarkıcılarından olan Kurtuluş Kuş iddiaya göre Aydın'daki konseri sonrası İnstagram'da tanıştığı B.Ö.'ye tecavüz etti. 21 yaşındaki genç kız, şarkıcının alkollü olmasından yararlanarak kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

"AĞLAMA, HADİ GİT" DEMİŞ

İfadesine başvurulmak üzere arandığı öğrenilen Kurtuluş Kuş'un hayatını kararttığını belirten B.Ö. tecavüzün ardından genç popçunun "Sonra belki evleniriz. Ağlama, hadi git" dediğini anlattı ve "Babamın başı belaya girmesin diye anlatmayacaktım ama durgunluğumdan şüphelenince anlatmak zorunda kaldım" ifadesini kullandı.