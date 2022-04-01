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    • Magazin
    • 02.04.2022 14:27
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    • 02.04.2022 14:27
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    Hayatını kaybeden İbrahim Gündoğan neden öldü? İbrahim Gündoğan kimdir? İbrahim Gündoğan kaç yaşındaydı, nereli, hangi dizilerde oynadı?

    İbrahim Gündoğan kimdir? Hayatını kaybeden İbrahim Gündoğan neden öldü? İbrahim Gündoğan kaç yaşındaydı, nereli, hangi dizilerde oynadı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kurtlar Vadisi'nin Mete Aymar'ı yaşamını yitirdi ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu, hayatına dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Hayatını kaybeden İbrahim Gündoğan neden öldü?

    Gündemde yoğun bir şekilde İbrahim Gündoğan kimdir? Hayatını kaybeden İbrahim Gündoğan neden öldü sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Özellikle efsanevi, unutulmaz dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi'nde Mete Aymar karakterine hayat veren başarılı oyuncu İbrahim Gündoğan'in hayatını kaybettiği haberi sanat camiasını yasa boğdu. Sevenleri neden öldüğünü öğrenmek isterken bir yandan da hayatına dair bilgileri merak ediyor. Peki İbrahim Gündoğan kaç yaşındaydı, nereli, hangi dizilerde oynadı?

    İBRAHİM GÜNDOĞAN NEDEN ÖLDÜ?

    Ünlü oyuncu 63 yaşında kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

    İBRAHİM GÜNDOĞAN KİMDİR?

    Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Mete Aymar karakteri ile tanınan ünlü oyuncu İbrahim Gündoğan, 1959 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

    İbrahim Gündoğan, Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Lisesi'ni bitirdi.

    İbrahim Gündoğan, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği Mete Aymar karakteri ile bilinse de, çok sayıda yapımda oynamış başarılı bir oyuncudur.

        1992 yılında Nisa Serezli'nin başrolde oynadığı Eda Hanım dizi ile oyunculuğa adım atan İbrahim Gündoğan, Ruhsar, Yılan Hikayesi, Sır Kapısı, Beşinci Boyut, Kınalı Kar, Lale Devri, Kuzey Güney ve Kurt Kanunu gibi dizilerde oynamasının ardından 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Mete Aymar karakterine hayat verdi.

        2020'de ise yönetmenliğini Yasin Uslu'nun yaptığı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Ya Istiklal Ya Ölüm dizisinde Damat Ferit karakteri ile seyirciyle buluşmuştu
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        Haberler Magazin Hayatını kaybeden İbrahim Gündoğan neden öldü? İbrahim Gündoğan kimdir? İbrahim Gündoğan kaç yaşındaydı, nereli, hangi dizilerde oynadı?
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