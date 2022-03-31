Haftalardır aranan Yağmur Sarnıç'ın Bakırköy Kadın Cezaevi'nde olduğu ortaya çıktı!

Eşi Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı ve iki ayrı tetikçi tuttuğu öne sürülen Yağmur Sarnıç, ihbar üzerine Düzce'de jandarma tarafından durdurulmuştu.
2 YIL 9 AY 22 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI
Sarnıç burada jandarmaya direnip hakaret edince 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Sarnıç, bu cezayı alınca hakkında ertelenen diğer cezalar da raflardan indirildi.
ADLİYEYE TESLİM OLDU
İki aydır polis tarafından aranan Sarnıç, pazartesi sabahı Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne gidip teslim oldu.