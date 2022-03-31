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    • Magazin
    • 31.03.2022 06:59
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    • 31.03.2022 06:59
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    Haftalardır aranan Yağmur Sarnıç'ın Bakırköy Kadın Cezaevi'nde olduğu ortaya çıktı!

    Son dakika haberi! Hakkında kesinleşmiş ve ertelenmiş hapis cezaları bulunan Yağmur Sarnıç’ı polis yaklaşık iki aydır arıyordu. Sarnıç, sonunda teslim oldu ve cezaevine konuldu.

    Haftalardır aranıyordu! Kaçak cezaevinde

    Eşi Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı ve iki ayrı tetikçi tuttuğu öne sürülen Yağmur Sarnıç, ihbar üzerine Düzce'de jandarma tarafından durdurulmuştu.

    2 YIL 9 AY 22 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI
    Sarnıç burada jandarmaya direnip hakaret edince 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Sarnıç, bu cezayı alınca hakkında ertelenen diğer cezalar da raflardan indirildi.

    ADLİYEYE TESLİM OLDU
    İki aydır polis tarafından aranan Sarnıç, pazartesi sabahı Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne gidip teslim oldu.

        Salı akşamına kadar işlemleri süren Sarnıç'ın yakalama kararları olan dosyalar için de ifadesi alındı.

        BAKIRKÖY KADIN CEZAEVİ'NE KONULDU
        Sabah'ta yer alan habere göre, Sarnıç, işlemlerin tamamlanmasının ardından aynı gün, üç günlük zorlama hapis kararı doğrultusunda Bakırköy Kadın Cezaevi'ne konuldu.

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        Fırsatçı sahnede
        Haberler Magazin Haftalardır aranan Yağmur Sarnıç'ın Bakırköy Kadın Cezaevi'nde olduğu ortaya çıktı!
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