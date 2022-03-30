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    • Magazin
    • 30.03.2022 21:22
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    • 30.03.2022 21:25
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    Gündüz Bey nasıl öldü? Tarihte Gündüz Bey’i kimdir? Kuruluş Osman’da Gündüz Bey’i kim canlandırıyor, kaç yaşında, nereli?

    Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Gündüz Bey nasıl öldü? Tarihte Gündüz Bey’i kimdir sorularının yanıtları araştırma konusu oldu. ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman Çarşamba günleri ATV'de yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. En dikkat çeken karakterler arasında yer alan Gündüz Bey'in tarihteki bilgileri merak edilirken bir yandan da canlandıran karakterin gerçek hayatına dair detaylar merak ediliyor. Kuruluş Osman’da Gündüz Bey’i kim canlandırıyor, kaç yaşında, nereli?

    takvim.com.tr
    Gündüz Bey nasıl öldü? Tarihte Gündüz Bey’i kimdir?

    Gündüz Bey nasıl öldü? Tarihte Gündüz Bey'i kimdir? Kuruluş Osman'da Gündüz Bey'i kim canlandırıyor, kaç yaşında, nereli? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'daki karakterlerin gerçek yaşamının yanı sıra tarihte var olup olmadıkları hakkında da araştırmalar devam ediyor. İşte Gündüz Bey ile ilgili bilgiler...

    GÜNDÜZ BEY NASIL ÖLDÜ?

    Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü.

    TARİHTE GÜNDÜZ BEY KİMDİR?

    Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur. Enverî'nin Düstûrnâme-i Enverî adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî'nin Câm-ı Cem-Âyîn adlı eseri, Âşıkpaşazâde'nin Âşıkpaşazâde Tarihi adlı eseri ve Neşrî'nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşidir.

    Tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanıyor, hatta Ertuğrul Gazi'den sonra Kayı Boyu'nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele ediyor.

    Yani Gündüz Alp çocuk yaşta ölmemiş, yetişkin kişiliğe ulaşmış ve Osman Gazi ile giriştiği beylik mücadelesini kaybetmesine rağmen yine de kardeşinden ayrılmamıştır.

        KURULUŞ OSMAN GÜNDÜZ BEY KİMDİR?

        Emre Basalak, 28 Nisan 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Oda Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları'nın ardından, 2002 yılında ise profesyonel olarak İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır.

        İlk oyunculuk deneyimini Ekmek Teknesi dizisi ile yaşamış; Köprü ve Deniz Yıldızı dizilerinde de rol almıştır. 2005 yılında yazdığı D-21 isimli oyunuyla Kültür Bakanlığı'nca ödüle layık görülen Emre Basalak, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Gündüz Bey karakterine hayat vermektedir. Emre Basalak, 1.79 metre boyunda, 77 kilo ve Boğa burcudur.

        Ödülleri:

        2018 – Bit Yeniği – Direklerarası Seyirci Ödülleri – En İyi Yönetmen Ödülü
        2013 – Kurtuluştan Kuruluşa – Uğur Mumcu Yılın Erkek Sanatçısı Ödülü
        2005 – D21 – Kültür Bakanlığı (TOMEB) Ödülü

        Emre Basalak'ın rol aldığı diziler ve filmler:

        2019 – Kuruluş Osman (Gündüz Bey) (TV Dizisi)
        2017 – Bir Pazar Sonrası (Sinema Filmi)
        2013 – Benimle Oynar mısın? (TRT Çocuk Programı)
        2009 – Deniz Yıldızı (Volkan) (TV Dizisi)
        2008 – Usta (Sinema Filmi)
        2007 – Köprü (TV Dizisi)
        2002 – Ekmek Teknesi (TV Dizisi)
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        Haberler Magazin Gündüz Bey nasıl öldü? Tarihte Gündüz Bey’i kimdir? Kuruluş Osman’da Gündüz Bey’i kim canlandırıyor, kaç yaşında, nereli?
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