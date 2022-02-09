Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç bir haftadır aranıyor! Kaçak Yağmur bulunduğu yerde yakalanıp cezaevine konulacak
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç bir haftadır aranıyor! Hapis cezasına çarptırılan kaçak Yağmur bulunduğu yerde yakalanıp cezaevine konulacak! Eski milli futbolcu Emre Aşık, eski eşi Yağmur Sarnıç'ın boşanma aşamasındayken kendisi aleyhinde açıklama yapmaması için mahkemeden korunma kararı çıkardı. Ancak Yağmur Sarnıç bu kararı dikkate almayıp bir magazin kanalına çıktı ve Emre Aşık'ı aşağılayan, itibarsızlaştıran açıklamalar yaptı. Mahkeme, Yağmur Sarnıç'ın zorlama hapse tabi tutulmasına karar verdi. İstanbul'daki adresinde bulunamayan Yağmur Sarnıç bir haftadır aranıyor. Sarnıç, görüldüğü yerde yakalanıp cezaevine konulacak.
BİR HAFTADIR KAÇIYOR!
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç bir haftadır aranıyor! Kaçak Yağmur bulunduğu yerde yakalanıp cezaevine konulacak...
İstanbul Aile Mahkemesi kararına göre Emre Aşık, eski eşi Yağmur Sarnıç'ın kendisi aleyhine söylemlerde bulunmaması için 5 Ekim 2020'de 3 ay süreyle mahkemeden korunma kararı aldırdı.
KARAR KESİNLEŞTİ
Emre Aşık'ın avukatı, mahkeme kararına aykırı davranan Sarnıç hakkında "zorlama hapis" kararı verilmesini talep etti. Mahkeme de Yağmur Sarnıç'ın 3 gün süreyle zorlama hapse tabi tutulmasına karar verdi. Sarnıç'ın avukatları zorlama hapis kararına itiraz etti. İtiraz reddedildi ve karar kesinleşti.
ARANIYOR
Mahkeme, geçtiğimiz 2 Şubat'ta kesinleşen kararı infaz savcılığına gönderdi. Savcılık da zorla hapis kararının infazı için Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazdı. Sabah'ın haberine göre Yağmur Sarnıç 2 Şubat'tan beri aranıyor. Adresinde bulunamayan Sarnıç, görüldüğü yerde yakalanıp, 3 gün süreyle cezaevine konulacak.