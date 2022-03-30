Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddia edilen Kaan Yıldırım nereli? Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım...

2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde kendi ismini taşıyan karakteri canlandırdı. Son olarak Hekimoğlu dizisinde rol alıyor.



14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift sürpriz bir kararla 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar. Kaan Yıldırım bir süre önce Hadise ile aşk yaşıyordu.