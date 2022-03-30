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    • Magazin
    • 30.03.2022 09:42
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    • 30.03.2022 09:42
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    Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddia edilen Kaan Yıldırım nereli? Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım...

    Kaan Yıldırım hakkında araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı sürpriz bir şekilde sona ermişti. Bu gelişmelerin ardından magazin gündemine bomba gibi düşen haber kafaları karıştırdı. Erçel, Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile birlikte görüntülendi. Peki,Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddia edilen Kaan Yıldırım nereli? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddia edilen Kaan Yıldırım nereli?

    Dizi aşkları gerçek olan Hande Erçel ile Kerem Bürsin kısa süre önce sona ermişti. Hande Erçel, Hadise'nin eski sevgilisi oyuncu Kaan yıldırımla görüntülendi. Peki, Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddia edilen Kaan Yıldırım nereli?

    Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı yüzü olduğu takı markasının sahibi Atasay Kamer'le anılan Hande Erçel iddiaları yalanlamıştı.

    Güzel oyuncu, Hadise'yle geçen yaz ayrılan Kaan Yıldırım'la sevgili oldu. İkili Emirgan'daki bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

    Ardından aynı arabada görüntülenen Erçel ve Yıldırım köprü girişinde çevirmeye takıldı. Çiçeği burnunda aşıklar sorulara yanıt vermedi.

        YAKIN ÇEVRESİNİ DEVREYE SOKTU AMA...

        Kerem Bürsin, Hande Erçel'le barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Hande Erçel'in arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği ifade edilmişti.

        Bütün bu gelişmelerin ardından ilk hamle Hande Erçel eski aşkını sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı.

        KAAN YILDIRIM KİMDİR?

        Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi, İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olduktan sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisiyle başladı. Bu dizide Kadir karakterini canlandırdı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı.

        2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde kendi ismini taşıyan karakteri canlandırdı. Son olarak Hekimoğlu dizisinde rol alıyor.

        14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift sürpriz bir kararla 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar. Kaan Yıldırım bir süre önce Hadise ile aşk yaşıyordu.

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        Haberler Magazin Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddia edilen Kaan Yıldırım nereli? Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım...
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