Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddia edilen Kaan Yıldırım nereli? Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım...

Dizi aşkları gerçek olan Hande Erçel ile Kerem Bürsin kısa süre önce sona ermişti. Hande Erçel, Hadise'nin eski sevgilisi oyuncu Kaan yıldırımla görüntülendi. Peki, Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddia edilen Kaan Yıldırım nereli?
Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı yüzü olduğu takı markasının sahibi Atasay Kamer'le anılan Hande Erçel iddiaları yalanlamıştı.
Güzel oyuncu, Hadise'yle geçen yaz ayrılan Kaan Yıldırım'la sevgili oldu. İkili Emirgan'daki bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.
Ardından aynı arabada görüntülenen Erçel ve Yıldırım köprü girişinde çevirmeye takıldı. Çiçeği burnunda aşıklar sorulara yanıt vermedi.