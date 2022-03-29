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    • Magazin
    • 29.03.2022 22:55
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    • 29.03.2022 23:04
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    Destan’da nefesler tutuldu: Alpagu Han Akkız’ın annesi Alaca’yı kaçırtıyor

    Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on yedinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. Başrollerinde Edip Tepeli ile Ebru Şahin’in yer aldığı dizinin yeni bölümüne Alpagu Han’ın Akkız’ın annesi Alaca’yı kaçırttığı sahne damga vurdu. İşte o sahne...

    Alpagu Han Akkız’ın annesi Alaca’yı kaçırtıyor

    Destan on yedinci bölümünde Akkız anasını bulmak için çıktığı yolculukta hiç beklemediği sürprizlerle karşılaşır. Batuga, Sabarların lideri Manço'ya güvenmediği için Temur ve Yaman'ı Akkız'ın ardından gönderir.

    Gök Orda'dan uzak başka bir ormanda, Akkız, Temur, Yaman, Manço ve adamları ilerliyorlarken Akkız sürekli takip edildiklerinden şüphelenir. Akkız, şüphelerinde haklı çıkar. Alpagu Han'ın emriyle Kuzubeg komutasındaki Gökbenler adım adım Akkız ve yanındakileri takip etmektedirler.

    Akkız, Temur, Yaman ve Manço; Akkız'ın annensinin tutulduğu konak otağa geldiklerinde büyük şok yaşarlar. Beş altı çadırdan kurulan konak otağda kimse yoktur. Akkız, Manço'nun kendisini tuzağa çektiğini düşünürken Temur ve Yaman kılıçlarını çekerler.

    Konak otağın terk edilmiş olması Manço'yu da tedirgin eder. Manço'nun talimatıyla çadırlara giren adamları boyunlarında Gökbenlerin kılıçlarıyla çıkarlar. Kuzubeg Akkız, Temur ve Yaman'a bakarak "Alpagu Han zorda kalmadıkça kimseyi öldürmeyin'' dediğini söyler.

        Temur "Babam mı kurdu bu pusuyu? Niye?!!!" diye söylenirken İki Gökben Kuzubeg'in arkasındaki çadırdan başına çuval geçirilmiş bir kadını kaçırırlar. Kuzubeg, Temur'a "Akkız'ın anasını almak için" şeklinde cevap verirken Akkız'ın kalbi duracak gibi olur.

        Gökbenlerin tuttuğu, yüzünü görmediği kadının çırpınışını izlerken Akkız "Anam dediğin kadın... O mu?" diye Manço'ya sorar. Öfkeyle ileri atılan Manço, Akkız'ın sorusuna "O! Alaca kadın o!!!'' şeklinde cevap verir.

        Şoku atlatan Akkız, Temur ve Yaman Gökbenlere saldırırlar. Onlar, Gökbenlerle çarpışırken Kuzubeg'de atına atlar uzaklaşır. Arkada giden kadının arkasından çaresiz bakan Akkız! Üstüne saldıran Gökbenler'den sıyrılıp başka bir ata atladığı gibi Kuzubeg ve annesi Alaca'nın peşine takılır!
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            Haberler Magazin Destan’da nefesler tutuldu: Alpagu Han Akkız’ın annesi Alaca’yı kaçırtıyor
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