Destan’da nefesler tutuldu: Alpagu Han Akkız’ın annesi Alaca’yı kaçırtıyor

Destan on yedinci bölümünde Akkız anasını bulmak için çıktığı yolculukta hiç beklemediği sürprizlerle karşılaşır. Batuga, Sabarların lideri Manço'ya güvenmediği için Temur ve Yaman'ı Akkız'ın ardından gönderir.

Gök Orda'dan uzak başka bir ormanda, Akkız, Temur, Yaman, Manço ve adamları ilerliyorlarken Akkız sürekli takip edildiklerinden şüphelenir. Akkız, şüphelerinde haklı çıkar. Alpagu Han'ın emriyle Kuzubeg komutasındaki Gökbenler adım adım Akkız ve yanındakileri takip etmektedirler.