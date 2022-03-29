Destan’da nefesler tutuldu: Alpagu Han Akkız’ın annesi Alaca’yı kaçırtıyor

Destan on yedinci bölümünde Akkız anasını bulmak için çıktığı yolculukta hiç beklemediği sürprizlerle karşılaşır. Batuga, Sabarların lideri Manço'ya güvenmediği için Temur ve Yaman'ı Akkız'ın ardından gönderir.
Gök Orda'dan uzak başka bir ormanda, Akkız, Temur, Yaman, Manço ve adamları ilerliyorlarken Akkız sürekli takip edildiklerinden şüphelenir. Akkız, şüphelerinde haklı çıkar. Alpagu Han'ın emriyle Kuzubeg komutasındaki Gökbenler adım adım Akkız ve yanındakileri takip etmektedirler.
Akkız, Temur, Yaman ve Manço; Akkız'ın annensinin tutulduğu konak otağa geldiklerinde büyük şok yaşarlar. Beş altı çadırdan kurulan konak otağda kimse yoktur. Akkız, Manço'nun kendisini tuzağa çektiğini düşünürken Temur ve Yaman kılıçlarını çekerler.
Konak otağın terk edilmiş olması Manço'yu da tedirgin eder. Manço'nun talimatıyla çadırlara giren adamları boyunlarında Gökbenlerin kılıçlarıyla çıkarlar. Kuzubeg Akkız, Temur ve Yaman'a bakarak "Alpagu Han zorda kalmadıkça kimseyi öldürmeyin'' dediğini söyler.