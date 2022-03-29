Nursel Ergin hamile mi? Eşi Murat Akyer kimdir? Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin Akyer'in hamile olduğu iddiaları doğru mu?

Nursel Ergin hakkında aramalar hız kazandı. Gelinim Mutfakta'nın sunucusu olan Nursel Ergin'in hamile olup olmadığı merak edildi. Yarışmanın sıkı takipçileri ve fanatikleri Nursel Ergin'in hayatı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Nursel Ergin hamile mi? Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında? Eşi Murat Akyer kimdir?
NURSEL ERGİN HAMİLE Mİ?
Nursel Erfin henüz bu konuda bir açıklamada bulunmadı.
Sunuculuğunu her hafta bir ünlü ismin yapacağı Gelinim Mutfakta programının bu haftaki sunucusu Nursel Ergin.
Gündüz kuşağına renk katan, hem eğlendiren hem kazandıran yarışma programı Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün 13.00'da Kanal D'de.
NURSEL ERGİN AKYER KİMDİR?
Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor.
Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.