Nursel Ergin hamile mi? Eşi Murat Akyer kimdir? Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin Akyer'in hamile olduğu iddiaları doğru mu?

NURSEL ERGİN HAMİLE Mİ?

Nursel Erfin henüz bu konuda bir açıklamada bulunmadı.

Sunuculuğunu her hafta bir ünlü ismin yapacağı Gelinim Mutfakta programının bu haftaki sunucusu Nursel Ergin.

Gündüz kuşağına renk katan, hem eğlendiren hem kazandıran yarışma programı Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün 13.00'da Kanal D'de.