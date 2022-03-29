Nil Şenver nereli, ne iş yapar? Survivor Adem Kılıççı'nın nişanlısı Nil Şenver kimdir, kaç yaşında? Instagram hesabı...

Survivor All Star 2022'de heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımında mücadele sürerken, dün birleşme partisi yapıldı. Yeni bölümde Nil Şenver ile Adem Kılıçcı'nın nişanlı olduğu öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından Nil Şenver ve Adem Kılıççı'nın hayatı hakkında bilgiler merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Adem Kılıççı'nın nişanlısı Nil Şenver kimdir, kaç yaşında? Nil Şenver nereli, ne iş yapar? İşte detaylar...
SURVİVOR ADAM KILIÇCI NİŞANLISI KİMDİR?
Survivor AllStar 2022'de birleşme partisi yapıldı. Nil Şenver ile Adem Kılıçcı'nın nişanlı olduğu öğrenildi.
NİL ŞENVER KİMDİR?
Nil Şenver İstanbul'da ikamet etmektedir. Bal Kaymak adında bir atı olduğu bilinen Nil Şenver ve Adem Kılıçcı'nın Bal Kaymak ile fotoğrafları bulunuyor.
NİL ŞENVER İNSTAGRAM HESABI NEDİR?
Nil Şenver'in Instagram kullanıcı adı @nilsenver'dir. Öte yandan Survivor AllStar 2022'de birleşme partisinde duygusal bir performans sergileyen Adem Kılıçcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Hayırlı bir yola girdik. Boynumda zateş taşıyorum. Nişanlandım. Onu çok seviyorum, çok özledim."