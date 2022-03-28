Will Smith'in karısı Jada Pinkett kimdir, hastalığı ne? Saçkıran (Alopesi) hastalığı nedir? Oscar ödül töreninde Will Smith Chris Rock'a neden tokat attı?

WILL SMITH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Willard Christopher olan "Will" Smith, 25 Eylül 1968 yılında Amerika'da dünyaya gelmiştir. sinema oyuncusu, yapımcı ve rap müzisyeni. Biri kız, ikisi erkek olmak üzere üç çocuğu vardır. Will'in son sekiz filmi gişelerden 100 milyon dolar ve üstü gelir elde etmiştir.

Zorlu bir çocukluk geçirmesinin ardından kariyer basamaklarını hızla yükselen Will Smith, 2005 yılında yaptığı filmlerin her birinin gişe hasılatı kırmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren oyuncu olmayı başarmıştır.

2007 yılında ise Hollywood'un şöhretler caddesine el izini bırakmıştır ve eleştirmenlerden oyunculuğu için sürekli yüksek notlar almaya devam etmektedir. ABD başkanı Barack Obama ise eğer kendi hakkında bir filmin yapılması halinde Will'in onu canlandırmasını istediğini belirtmiştir.



Kendisi çocuklarına çok düşkündür ve bu özelliğini babasından aldığını söyler, her fırsatta babasının nasıl dört çocuk yetiştirip her birine özen gösterdiğini anlatan Will Smith, her yıl zenginler listesinde yer alan Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde evlere sahiptir. Kendisi birçok din hakkında bilgilidir ve değişik dinler hakkında okur ve öğrenmeye çalışır.

Sheree Zampino ile 1992-1995 yılları arasında evli kalan Smith'in bu evliliğinden Willard Christopher Smith III yani bilinen adıyla Trey Smith 1992 yılında dünyaya gelmiştir.

Jada Smith ile 1997 yılında evlenen Smith'in bu evliliğinden 2 çocuğu bulunmaktadır. Oyunculuk yapan Jaden Smith'in ve şarkıcı olan Willow Smith'in babasıdır.

Son olarak, 2022 Oscar Ödül Töreni'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştür.