Will Smith'in karısı Jada Pinkett kimdir, hastalığı ne? Saçkıran (Alopesi) hastalığı nedir? Oscar ödül töreninde Will Smith Chris Rock'a neden tokat attı?

Alopesi hastalığı Oscar'daki tokat olayı nedeniyle gündeme geldi. King Richard'daki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Will Smith, sunucu Chris Rock'a tokat attı. Ünlü komedyen Rock, Will Smith'in eşinin alopesi nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yaptı. Peki, Will Smith'in karısı Jada Pinkett kimdir, hastalığı ne? Saçkıran hastalığı nedir? Oscar ödül töreninde Will Smith Chris Rock'a neden tokat attı?
WİLL SMİTH CHRİS ROCK'A NEDEN TOKAT ATTI?
King Richard'daki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Will Smith, sunucu Chris Rock'a tokat attı. Sahnedeki hareketin mizansen olup olmadığı tartışıldı.
Ünlü komedyen Rock, Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca oldukça sinirlenen oyuncu sahneye çıkarak tokat attı. Yayıncı kuruluş olay esnasında programın sesini kapattı.
Tokat attıktan sonra yerine dönen Will Smith, sahneye doğru "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı.
Rock'un açıklama yapma girişimini engelleyen Smith aynı ifadeleri daha sert bir şekilde söyledi.
En iyi Belgesel ödülünü sunmak için sahneye çıkan Chris Rock yaşanan olay sonrası kendisine verilen görevi tamamladı. En büyük tartışma ise olayın mizansen olup olmadığı yönündeydi. Salonda bulunan Vanity Fair yöneticilerinden biri tokatın planlanmadığını açıkladı.