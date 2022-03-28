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    • Magazin
    • 28.03.2022 10:29
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    • 28.03.2022 10:29
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    Will Smith'in karısı Jada Pinkett kimdir, hastalığı ne? Saçkıran (Alopesi) hastalığı nedir? Oscar ödül töreninde Will Smith Chris Rock'a neden tokat attı?

    94'üncüsü düzenlenen Oscar Ödülleri gerçekleşti. Törene damga vuran olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncu Will Smith'in komedyen Chris Rock'a attığı tokat tüm dünyada konuşulmaya başlandı. Will Smith, sunucu Chris Rock'a önce vurdu daha sonra 'Karımın adını ağzına alma' diye bağırdı. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında olayla ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Will Smith Chris Rock'a neden tokat attı? Will Smith'in karısı kimdir, hastalığı ne? Saçkıran ne demek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Will Smith’in karısı Jada Pinkett kimdir, hastalığı ne? Saçkıran hastalığı nedir? Oscar ödül töreninde Will Smith Chris Rock’a neden tokat attı?

    Alopesi hastalığı Oscar'daki tokat olayı nedeniyle gündeme geldi. King Richard'daki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Will Smith, sunucu Chris Rock'a tokat attı. Ünlü komedyen Rock, Will Smith'in eşinin alopesi nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yaptı. Peki, Will Smith'in karısı Jada Pinkett kimdir, hastalığı ne? Saçkıran hastalığı nedir? Oscar ödül töreninde Will Smith Chris Rock'a neden tokat attı?

    WİLL SMİTH CHRİS ROCK'A NEDEN TOKAT ATTI?

    King Richard'daki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Will Smith, sunucu Chris Rock'a tokat attı. Sahnedeki hareketin mizansen olup olmadığı tartışıldı.

    Ünlü komedyen Rock, Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca oldukça sinirlenen oyuncu sahneye çıkarak tokat attı. Yayıncı kuruluş olay esnasında programın sesini kapattı.



    Tokat attıktan sonra yerine dönen Will Smith, sahneye doğru "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı.

    Rock'un açıklama yapma girişimini engelleyen Smith aynı ifadeleri daha sert bir şekilde söyledi.

    En iyi Belgesel ödülünü sunmak için sahneye çıkan Chris Rock yaşanan olay sonrası kendisine verilen görevi tamamladı. En büyük tartışma ise olayın mizansen olup olmadığı yönündeydi. Salonda bulunan Vanity Fair yöneticilerinden biri tokatın planlanmadığını açıkladı.

        Tokatın ardından yayıncı kuruluşun sesi kesmesi de bunun beklenmedik bir olay olduğuna işaret ediyor. Smith'in sahnede yaptığı hareket sonrası verilen arada Denzel Washington ve Bradley Cooper yanına giderek onu sakinleştirmeye çalıştı. Will Smith'in kazandığı En İyi Erkek Oyuncu ödülünün Akademi tarafından kendisinden geri istenilebileceği konuşulanlar arasında. Gecede konuklar arasında bulunan ünlü yönetmen Judd Apatow, olayla ilgili attığı Twit'te "Onu öldürebilirdi" açıklamasında bulundu. Oyuncunun tüm kontrolünü kaybettiğini belirten Apatow, paylaşımında "Aklını kaçırdı" yorumunu yaptı.

        WILL SMITH'İN KARISININ HASTALIĞI NEDİR?

        Will Smith'in eşi Pinkett Smith, 2018 yılından bu yana saç dökülmesine neden olan Alopecia hastalığı tedavisi görmektedir. Alopesi, halk arasında kullanılan adıyla 'saçkıran' olarak bilinmektedir. Alopesi hastalarının saçı, kaşı, kirpiği, sakalı bölgesel olarak dökülmektedir.

        WILL SMITH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Tam adı Willard Christopher olan "Will" Smith, 25 Eylül 1968 yılında Amerika'da dünyaya gelmiştir. sinema oyuncusu, yapımcı ve rap müzisyeni. Biri kız, ikisi erkek olmak üzere üç çocuğu vardır. Will'in son sekiz filmi gişelerden 100 milyon dolar ve üstü gelir elde etmiştir.

        Zorlu bir çocukluk geçirmesinin ardından kariyer basamaklarını hızla yükselen Will Smith, 2005 yılında yaptığı filmlerin her birinin gişe hasılatı kırmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren oyuncu olmayı başarmıştır.

        2007 yılında ise Hollywood'un şöhretler caddesine el izini bırakmıştır ve eleştirmenlerden oyunculuğu için sürekli yüksek notlar almaya devam etmektedir. ABD başkanı Barack Obama ise eğer kendi hakkında bir filmin yapılması halinde Will'in onu canlandırmasını istediğini belirtmiştir.

        Kendisi çocuklarına çok düşkündür ve bu özelliğini babasından aldığını söyler, her fırsatta babasının nasıl dört çocuk yetiştirip her birine özen gösterdiğini anlatan Will Smith, her yıl zenginler listesinde yer alan Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde evlere sahiptir. Kendisi birçok din hakkında bilgilidir ve değişik dinler hakkında okur ve öğrenmeye çalışır.

        Sheree Zampino ile 1992-1995 yılları arasında evli kalan Smith'in bu evliliğinden Willard Christopher Smith III yani bilinen adıyla Trey Smith 1992 yılında dünyaya gelmiştir.

        Jada Smith ile 1997 yılında evlenen Smith'in bu evliliğinden 2 çocuğu bulunmaktadır. Oyunculuk yapan Jaden Smith'in ve şarkıcı olan Willow Smith'in babasıdır.

        Son olarak, 2022 Oscar Ödül Töreni'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştür.

            JADA PİNKETT SMİTH KİMDİR?

            Jada Koren Smith 18 Eylül 1971 yılında Baltimore, Maryland'de dünyaya geldi.

            Babası bir müteahhit ve annesi bir hemşire olan Jada Smith, 1997'de aktör Will Smith ile evlenmiş olup 3 çocukları vardır. Oyunculuk yapan Jaden Smith ve şarkıcı Willow Smith'in anneleridir. 2007'de ise müzik kariyerine başladı.

            CHRİS ROCK KİMDİR?

            7 çocuklu bir ailenin ilki olarak 7 Şubat 1965'te doğdu. Andrews'te doğan Chris, daha sonra ailesiyle birlikte Brooklyn'e gitti. Annesi bir sosyal işçi ve öğretmen, babasıysa sürücü ve gazete dağıtıcısıydı. Julius (babası) 1989'da öldü. Diğer kardeşleriyse Andre, Tony, Brian, Kenny, Andi ve Jordan'dır.

            Chris Rock Eddie Murphy tarafından keşfedildi. Kendisi Murphy'nin büyük bir hayranıydı ve onu kendine rol modeli olarak seçmişti. Chris ilk kez 1985'te New York'ta Catch a Rising Star'da stand up'a başladı. İlk kez Eddie Murphy'yle Beverly Hills Cop Part 2 filminde rol aldı. Chris Rock ilk başarısını 1990'da yaptı, bu zaman o Saturday Night Live'ye girdi. Burada Adam Sandler, Chris Farley, David Spade gibi isimlerle arkadaş oldu. Daha sonra müzik içerikli CB4 filminde ilk başrolünü oynadı ve filmin yapımcılığını da üstlendi. 1994'te ilk HBO özel Stand Up'nı yaptı, yarım saat süren Big Ass Jokes pek fazla bilinmese de Chris Rock'ın ününü artırmada yardımcı oldu. 1995 yılında The Immortals ve Panther filmlerinde rol aldı. Immortals'da biraz komik olan bir rolde çıkan Chris, Panther filmindeyse yine komik olsa da film biraz dramatik içerikliydi.

            1997 yılında Chris The Chris Rock Show diye bir program sundu, fazla sürmese de programa Bernie Mac ve Martin Lawrence gibi isimler konuk oldu. 96'da çıkardığı ve yazdığı Rock This! (Rock Bu) kitabıyla kendi komedi tarzını bir kez daha göstermiş oldu.

            Eski Stand up'ları Comedy's Dirtiest Dozen'den izlemek mümkündür. İlk HBO özel stand up'ı big ass jokes oldu. 1996'da Bring The Pain isimli bir HBO stand up daha yaptı, insanları çok güldüren fakat küfürler de içeren Bring The Pain'e sonda Adam Sandler, Eddie Murphy, Chris Farley'e özel teşekkür gönderdi. 1999'da Bigger and Blacker ve 2004'te Never Scared stand up'larını yaptı: Rap, uyuşturucu, Tupac, evlilik, hastalıklar vesaire konulara değinen Chrisin Bigger and Blacker stand up'ından Silah kontrol esprisi Oscarlı belgesel Bowling for Columbine'de de yer aldı. Ayrıca Jim Carrey ve Renee Zellwegerin başrolünde oynadığı Ben, kendim ve sevgilim filminde kısa olarak Bring the Pain isimli stand up konserinden sandviç sahnesi göründü. Comedy Central tarafından yapılan tüm zamanların 100 en iyi stand up'ında Chris 5. yerde oldu.

            Chris kendisine Steve Martin, Eddie Murphy ve Richard Pryor gibi isimleri örnek alıp ve onları kahraman gibi görmektedir. 1996 yılının 23 Kasımında Malaak Comptonla evlendi. Compton, StyleWorks'de çalışmaktaydı. Ve Chris Rock'la iki çocukları oldu, ikisi de kız: Lola Simone (doğumu 28 Haziran 2002) ve Zahra Savannah (doğumu 22 Mayıs 2004).
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            Haberler Magazin Will Smith'in karısı Jada Pinkett kimdir, hastalığı ne? Saçkıran (Alopesi) hastalığı nedir? Oscar ödül töreninde Will Smith Chris Rock'a neden tokat attı?
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