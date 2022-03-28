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    • Magazin
    • 28.03.2022 15:06
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    • 28.03.2022 15:06
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    Sezen Aksu'nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısındaki tartışma yaratan sözlerle ilgili savcılıktan flaş karar

    Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısında Hz. Adem ve Havva ile ilgili kullandığı ifadeler, sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Vatandaşların çeşitli illerden bulundukları suç duyuru üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada ilk karar verildi. Son dakika gelişmesine göre savcılık, “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan yürütülen soruşturmayı Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

    Tartışma yaratan sözlerle ilgili savcılıktan flaş karar

    'Minik Serçe' olarak tanınan ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı gündeme oturdu. Şarkıda geçen ''Selam söyleyin, O Cahil Havva ve Ademe...'' sözleri vatandaşlar tarafından eleştirilere konu oldu.

    ŞİKAYET SORUŞTURMAYA DÖNDÜ
    Sosyal medyada gündeme oturan şarkının ardından ünlü sanatçı Sezen Aksu eleştirilerin hedefi oldu. Eleştiriler beraberinde birçok ilden Aksu'ya şikayet ve ardından soruşturma olarak geri döndü. Birçok ilden yapılan suç duyuruları İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda toplandı. Savcılığa yaptıkları suç duyurusu dilekçesinde vatandaşlar, Aksu'nun ülkede Müslüman olan bir kesimin dini olarak benimsediği ve inandığı imani noktada ilk insan ve ilk peygamber olarak kabul edilen Hz. Adem ile Hz. Havva diye hürmet içeren şahsiyetler hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığını ve bu kapsamında 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçunu işlediğini belirtti.

    DOSYALAR BEYKOZ'DA BİRLEŞTİ
    Tam da bu suçtan başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, şüpheli Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkı içeriğindeki sözler üzerine atılı suçu gerçekleştirecek nitelikte olduğunun ihbar edilmesiyle soruşturmaya başlandığını kaydetti.


    Şüphelinin adresinin Beykoz'da olduğunu belirten savcılık, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturmanın yürütüldüğünü ifade etti.

        Sabah'ın haberine göre tekraren soruşturma yapılmasının önüne geçilmesi amacıyla dosyada yetkisizlik kararı vererek Beykoz'daki dosyayla birleştirilmesi gerektiğinin anlaşıldığı kaydedilen dosyada şimdi söz Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nda.

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