Sezen Aksu'nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısındaki tartışma yaratan sözlerle ilgili savcılıktan flaş karar

'Minik Serçe' olarak tanınan ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı gündeme oturdu. Şarkıda geçen ''Selam söyleyin, O Cahil Havva ve Ademe...'' sözleri vatandaşlar tarafından eleştirilere konu oldu.
ŞİKAYET SORUŞTURMAYA DÖNDÜ
Sosyal medyada gündeme oturan şarkının ardından ünlü sanatçı Sezen Aksu eleştirilerin hedefi oldu. Eleştiriler beraberinde birçok ilden Aksu'ya şikayet ve ardından soruşturma olarak geri döndü. Birçok ilden yapılan suç duyuruları İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda toplandı. Savcılığa yaptıkları suç duyurusu dilekçesinde vatandaşlar, Aksu'nun ülkede Müslüman olan bir kesimin dini olarak benimsediği ve inandığı imani noktada ilk insan ve ilk peygamber olarak kabul edilen Hz. Adem ile Hz. Havva diye hürmet içeren şahsiyetler hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığını ve bu kapsamında 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçunu işlediğini belirtti.
DOSYALAR BEYKOZ'DA BİRLEŞTİ
Tam da bu suçtan başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, şüpheli Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkı içeriğindeki sözler üzerine atılı suçu gerçekleştirecek nitelikte olduğunun ihbar edilmesiyle soruşturmaya başlandığını kaydetti.
Şüphelinin adresinin Beykoz'da olduğunu belirten savcılık, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturmanın yürütüldüğünü ifade etti.