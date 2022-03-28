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    • Magazin
    • 28.03.2022 21:15
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    • 28.03.2022 21:15
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    📺İbo Show bitti mi, final mi yaptı? İbo Show yeni bölüm ne zaman, hangi gün? İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu mu?

    Televizyonların yayın akışlarını yakından takip eden izleyiciler İbo Show bitti mi, final mi yaptı sorusuna yanıt arıyor. Cumartesi akşamları ekrana gelen sevilen eğlence programının bu hafta yayınlanmaması sevenlerini üzdü ve meraklandırdı. Artık ekrana gelip gelmeyeceğini öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunuculuğu ile ekrana gelen İbo Show yeni bölüm ne zaman, hangi gün? İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu mu?

    takvim.com.tr
    📺İbo Show bitti mi, final mi yaptı?

    📺İbo Show bitti mi, final mi yaptı? İbo Show yeni bölüm ne zaman, hangi gün? İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, her hafta ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show yıllar sonra da aynı ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Peki yeni bölüm ekrana gelecek mi, yoksa yayından kalktı mı?

    İBO SHOW BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

    Star ekranlarının eğlence programı 'İbo Show', yeni bölümleriyle Çarşamba günleri izleyicilerle buluşacak.

    İBO SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?

    'İbo Show''un 30 Mart yeni bölüm konukları arasında; Lerzan Mutlu, Serdar Ortaç, Saba Tümer, Ayta Sözeri yer alıyor. Aynı zamanda Şafak Sezer ve Oryantal Didem de geceye renk katacak.

        İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

        İbrahim Tatlıses (d. 1 Ocak 1952, Şanlıurfa), ya da asıl adıyla İbrahim Tatlı, Türk şarkıcı, yapımcı, oyuncu, yönetmen, televizyon programcısı, iş adamı. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve bu sene 20. yılı olan İbo Show'da sunuculuk yapmıştır. Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır. Türkiye'de lakabı İmparator'dur.

        Müzik, televizyon ve sinemanın yanında İbrahim Tatlıses'in gıda, turizm, inşaat, iletişim (TV kanalı, radyo istasyonu), ulaşım gibi birçok alanda yatırımı bulunmaktadır. 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu.

        1952'de Urfa'da - kendi tabiriyle bir mağarada - ciğerci Ahmet Tatlı'yla karısı Leyla'nın yedi çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in babası Arap, annesi Kürt Kökenlidir. Zaman zaman etnik kimliği ilgili olarak kendisi farklı açıklamalarda bulunmuştur. İbrahim Tatlıses, Kanal D'de yayınlanan bir programda kendinizi ne olarak ifade ediyorsunuz sorusuna "Babam Arap, anam Kürt, ben ise Türk'üm" diye cevap vermiştir. 2005 yılında Erbil konserinde ise Tatlıses "Babam Türk, annem Kürt, ben Türk oğlu Türk'üm size Türkiye'den selam getirdim" diyerek izleyenleri selamlamıştır.

        Tatlıses doğduğunda babası cezaevinde bulunmaktaydı. Hiçbir zaman okula gitmemiştir. Daha sonra neden okuyamadığı sorulduğunda Urfa'da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik yanıtını vermiştir. Çocuk yaşlarda çalışmaya başlamıştır; su satmış, çığırtkanlık yapmıştır.

        « Çocuktum. 20 kuruş fazla kazanmak için sinemalarda 'Haydi buz gibi su' diye bağırarak su satıyordum. Bir gün koltukta oturan bir adam birden yerinden kalktı. 'Sus ulan eşek, seni mi dinleyeceğiz' diye suratıma 4 tokat attı. Ve o yediğim tokatlar beni buralara kadar getirdi. » (İbrahim Tatlıses)

        İnşaatlarda soğuk demir ustalığı yapmıştır. İnşaatta türkü söylerken Adanalı bir sinemacı tarafından keşfedildi. İlk başlarda Adana'da daha sonra Ankara'ya gelerek burada gazinolarda, pavyonlarda sahne aldı. 1974'te Ankara'daki Kınalı Pavyon'da söylediği "Ayağında Kundura" ile ünlenerek önce Ankara Radyosu'na, sonra da bir yılbaşı gecesi televizyona çıktı. 70'li yılların ortalarına doğru İstanbul'a geçerek burada sahne almaya başlamıştır. Burada, kendisine soyadını veren müzisyen Yılmaz Tatlıses ile tanıştı.
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        Haberler Magazin 📺İbo Show bitti mi, final mi yaptı? İbo Show yeni bölüm ne zaman, hangi gün? İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu mu?
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