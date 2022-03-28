📺İbo Show bitti mi, final mi yaptı? İbo Show yeni bölüm ne zaman, hangi gün? İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, her hafta ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show yıllar sonra da aynı ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Peki yeni bölüm ekrana gelecek mi, yoksa yayından kalktı mı?
İBO SHOW BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?
Star ekranlarının eğlence programı 'İbo Show', yeni bölümleriyle Çarşamba günleri izleyicilerle buluşacak.
İBO SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?
'İbo Show''un 30 Mart yeni bölüm konukları arasında; Lerzan Mutlu, Serdar Ortaç, Saba Tümer, Ayta Sözeri yer alıyor. Aynı zamanda Şafak Sezer ve Oryantal Didem de geceye renk katacak.