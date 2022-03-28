📺Survivor birleşme partisi bugün mü? 😎Survivor All Star birleşme partisi ne zaman, saat kaçta? Konuk olacak isimler kimler?

"Bugün bir aday çıkıyor, yarın bir aday daha çıkıyor, ondan sonra Birleşme Partisi'ne giriyorsunuz. Birleşme haftası pazar günü (27 Mart) itibarıyla başlıyor. Pazar günü Survivor'ın birleşme görüntülerini seyircilerimiz görebilir. Üçüncü dokunulmazlık birleşmeden sonra olarak salı günü yayında olacak. Önce Birleşme Partisi'ni yaşayacaksınız, sonra dokunulmazlığa çıkacaksınız. Seyircilerimiz de salı akşamı itibarıyla oy kullanacak. Çarşamba itibarıyla yeni oylarla bir eleme olacak"

SURVİVOR'DA TAKIMLAR BİRLEŞECEK Mİ?

Takımların karışıp karışmayacağı ile ilgili ise Acun Ilıcalı, "Öncelikle seyircilerimize soracağım. Seyircilerimiz oyunun bir parçası. Takımlar değişmeli mi değişmemeli mi diye Instagram sayfasından story olarak koyuyorlar. Bu fark bence 60'a 40'a kadarsa değişmemeli. 60'ın üzerine çıkıyorsa değişsin oranı onu biz değerlendireceğiz." dedi.

Şarkıcı Edis bu güzel partiye eşlik edecek.