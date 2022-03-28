Edis kimdir? 🎻Edis Görgülü kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? 💿Şarkıcı Edis nasıl ünlü oldu, şarkıları hangileri? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler birleşme partisi bu akşamki yeni bölümle izleniyor ve konuk şarkıcı olarak katılan Edis'in hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
ŞARKICI EDİS NASIL ÜNLÜ OLDU?
Dinle Sevgili (2011-12) ve Hayatımın Rolü (2012) dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Oyunculuk yaptığı bu yıllarda menajerinden müzisyenlik için teklif aldı. Mart 2018'de ilk stüdyo albümü Ân'ı piyasaya sürmeden önce çıkardığı single'lar ile ün kazandı.
EDİS GÖRGÜLÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Edis Görgülü (d. 28 Kasım 1990), Türk şarkıcı ve şarkı yazarı. Londra'da doğdu, çocukluğu İzmir'de geçmiş ve İzmir'de büyümüştür. Lise ve üniversite yıllarında okul eğitiminin yanı sıra müzik eğitimi de aldı.