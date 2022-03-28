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    • Magazin
    • 28.03.2022 21:29
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    • 28.03.2022 21:31
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    Edis kimdir? 🎻Edis Görgülü kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? 💿Şarkıcı Edis nasıl ünlü oldu, şarkıları hangileri?

    Akşam kuşağı izleyicileri Edis kimdir sorusunun yanıtını araştırıyor. Bugün TV8'in fenomen yarışması Survivor All Star'da birleşme partisi yapılıyor ve konuk şarkıcı olarak ise Edis Görgülü yer alıyor, izleyiciler de hayatına dair tüm bilgileri merak ediyor. Şarkılarıyla hem yarışmacılara eğlenceli bir gün geçirten hem de Survivor izleyicilerine keyifli anlar yaşatan Edis Görgülü kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? 💿Şarkıcı Edis nasıl ünlü oldu, şarkıları hangileri?

    takvim.com.tr
    Edis kimdir?

    Edis kimdir? 🎻Edis Görgülü kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? 💿Şarkıcı Edis nasıl ünlü oldu, şarkıları hangileri? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler birleşme partisi bu akşamki yeni bölümle izleniyor ve konuk şarkıcı olarak katılan Edis'in hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

    ŞARKICI EDİS NASIL ÜNLÜ OLDU?

    Dinle Sevgili (2011-12) ve Hayatımın Rolü (2012) dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Oyunculuk yaptığı bu yıllarda menajerinden müzisyenlik için teklif aldı. Mart 2018'de ilk stüdyo albümü Ân'ı piyasaya sürmeden önce çıkardığı single'lar ile ün kazandı.

    EDİS GÖRGÜLÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Edis Görgülü (d. 28 Kasım 1990), Türk şarkıcı ve şarkı yazarı. Londra'da doğdu, çocukluğu İzmir'de geçmiş ve İzmir'de büyümüştür. Lise ve üniversite yıllarında okul eğitiminin yanı sıra müzik eğitimi de aldı.

        Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesini kazanınca İstanbul'a yerleşerek albüm hazırlamak için hemen çeşitli kişilerle iletişim kurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine oyunculuğa başladı. Dinle Sevgili (2011-12) ve Hayatımın Rolü (2012) dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Oyunculuk yaptığı bu yıllarda menajerinden müzisyenlik için teklif aldı.

        Mart 2018'de ilk stüdyo albümü Ân'ı piyasaya sürmeden önce çıkardığı single'lar ile ün kazandı. Aralık 2014'te çıkış single'ı "Benim Ol" ile eleştirel başarı yakaladı ve şarkı Türkiye'de bir hit olarak MusicTopTR Resmî Listesi'nde iki numaraya kadar ilerledi. Ardından yayımladığı "Dudak" (2016) ve "Çok Çok" (2017) single'ları da benzer şekilde Türkiye'de iki numara olurken "Roman" bir numaraya yükseldi. Edis bugüne kadar üç Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü ve iki Altın Kelebek Ödülü dâhil birçok ödül aldı.

        Edis, gitar ve piyano çalabilmektedir ancak kendisini profesyonel olarak tanımlayamayacağını belirtmektedir. İlk şarkısı "Benim Ol"un Batı tarzı bir pop havası vardır, aynı zamanda Hürriyet'ten Onur Baştürk'e göre 1990'ların müziğini de çağrıştırmaktadır. Edis, ilk şarkısını "muhtemelen ilgi çekmek amacıyla" 10 yaşındayken yazdı. Yaşı ilerlediğinde bu sözleri tekrar inceledi ve bir çocuk için gayet başarılı olduğuna karar verdi. Freddie Mercury, Michael Jackson, Sezen Aksu ve Tarkan hayranı olduğunu söyledi. Çocukluğunu Barış Manço, Britney Spears ve Justin Timberlake dinleyerek geçirdi. Manço için "Çocukluğumda büyük etkisi var. Unutamadım onu." dedi. Ayrıca Sting'in "Desert Rose"da yaptığı gibi, batı ve doğu müziğini birleştirmeyi hedeflemektedir.
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        Haberler Magazin Edis kimdir? 🎻Edis Görgülü kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? 💿Şarkıcı Edis nasıl ünlü oldu, şarkıları hangileri?
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