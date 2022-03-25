Survivor vukuatları yavaş yavaş dökülmeye başladı Cemal Can Canseven için söyledikleri olay çıkarır 'neler yazdığını bilseniz...' Survivor 2022 All-Star, TV 8 ekranlarındaki macerasına tam gaz devam ediyor. Önceki sezonlara damgasını vurmuş yarışmacıların yer aldığı yarışmada en çok dikkat çekenler ise Survivor 2020 yarışmacıları. Pandeminin patlak verdiği dönem izleyiciyle buluştuğu için hayli yüksek izlenme oranına sahip olan yarışma ve yarışmacıları hakkında flaş sözler geldi. O sözlerin sahibi ise göz6 şampiyonu ve eski Survivor şampiyonu olan Erdi Ünver.