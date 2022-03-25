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    • Magazin
    • 25.03.2022 12:53
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    • 25.03.2022 12:53
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    Survivor vukuatları yavaş yavaş dökülmeye başladı Cemal Can Canseven için söyledikleri olay çıkarır 'neler yazdığını bilseniz...'

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın 2022 All-star sezonu sürerken bir yandan da eski sezonlardaki yarışmacılar gündemden düşmüyor. Survivor'ın daha önceki sezonlarında damgasını vurmuş, kimileri şampiyon olmuş yarışmacıların yer aldığı 2022 All-Star yoluna devam ederken eski yarışmacılarından Erdi Ünver önceki gün flaş bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın hedefinde ise Survivor 2020 yarışmacıları ve Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven vardı. İşte Erdi Ünver'in o paylaşımı.

    Survivor şampiyonu Cem

    Survivor vukuatları yavaş yavaş dökülmeye başladı Cemal Can Canseven için söyledikleri olay çıkarır 'neler yazdığını bilseniz...' Survivor 2022 All-Star, TV 8 ekranlarındaki macerasına tam gaz devam ediyor. Önceki sezonlara damgasını vurmuş yarışmacıların yer aldığı yarışmada en çok dikkat çekenler ise Survivor 2020 yarışmacıları. Pandeminin patlak verdiği dönem izleyiciyle buluştuğu için hayli yüksek izlenme oranına sahip olan yarışma ve yarışmacıları hakkında flaş sözler geldi. O sözlerin sahibi ise göz6 şampiyonu ve eski Survivor şampiyonu olan Erdi Ünver.

    Survivor 2022 All-star, TV 8 ekranlarında yoluna devam ediyor. Bir yandan da yarışmacıları yakın markajda.

    Tüm yarışmacılar bir yanda öyle bir grup var ki, tüm gözler adeta onların üzerinde. O isimlerde tabi ki de Survivor 2020 yarışmacıları.

        Pandeminin patlak verdiği dönem yayınlanan Survivor 2020, Survivor tarihinin en çok konuşulan sezonu oldu.

        O dönem yaşananlar kavgalar, aşklar, Survivor 2022 All-star'a sirayet etmiş vaziyette. Haliyle bu dönemin yarışmacıları daha çok dikkat çekiyor.

        CEMAL CAN'A OLAY SÖZLER

        Survivor 2020'nin şampiyonu ise şarkı yetenekli ve sempatik yarışmacı Cemal Can Canseven olmuştu. Cemal Can Canseven Survivor sonrasında şarkıcılık ve modellik kariyerine devam ediyor.

                İŞTE ERDİ ÜNVER'İN O PAYLAŞIMI

                2020 sezonunda yarışanlar kendilerini ayrıcalıklı gibi görmelerine anlam veremiyorum oysa o sezonun şampiyonu benim şampiyon oldugum göz6 yarışmasına girmek için eski yarışmacılara neler yazdıklarını ne ricalarda bulunduklarını bilseler? Normal sezonların en kalitelisi 2017'dir.
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                Haberler Magazin Survivor vukuatları yavaş yavaş dökülmeye başladı Cemal Can Canseven için söyledikleri olay çıkarır 'neler yazdığını bilseniz...'
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