Meryem'den darbe yiyen Fırat kendini dağa taşa vurmuştu! Gönül Dağı'nda acı haberi hüngür hüngür ağlattı! Sonu sevdiceğinin elinden oldu...

Kimse beklemiyordu, o sahneler ekrana kilitledi. TRT 1'in sevilen dizisinde yer yerinden oynadı. Yeni gelişmelerin yaşandığı Gönül Dağı dizisinde ağlatan sahneler yaşandı. Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü izleyiciyi gözyaşlarına boğacak. Cumartesi günlerinin fenomen dizisinde Rıfat'ın başına gelmeyen kalmadı. Meryem'in terk etmesi üzerine karalar bağlayan Rıfat ortalıktan kayboldu. Ahalinin arayıp bulamadığı Rıfat'a ne olduğu merak edilirken diziye 2 yeni oyuncunun katılacağı iddia edildi. Peki Rıfat öldü mü? Yeni oyuncular kimler? İşte detaylar...
GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDE FLAŞ GELİŞMELER
Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiğ, senaryosunu Ali Asaf Elmas (1-); Mustafa Becit (1-); Teoman Gök'ün (6-) kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölümleriyle cumartesi akşamları evlerimize konuk olmaya devam ediyor.
Her hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran dizi bu kez hüngür hüngür ağlatacak. 26 Mart Cumartesi akşamı ekranlara gelecek 57. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.
57. bölümde Ramazan ve Asuman'ın evliliğe doğru giden ilişkisine karşın, Meryem ile Rıfat arasında ise bir dönem kapanıyor.
FIRAT BÜYÜK YIKIM YAŞADI
Son fragmanda; Meryem'in "Ben yapamıyorum Rıfat, benden sana sadece mutsuzluk gelir. Bitti Rıfat" sözleri damga vurdu. Meryem tarafından terk edilen Rıfat'ın büyük bir yıkım yaşadığı görüldü.
Meryem'in kendisini terk etmesine dayanamayan Rıfat, ortadan tamamen kaybolurken kasabalılar ise onu aramak için dağa çıktı.
Güneş toplayan adamın çok geç kaldıklarını söylemesi üzerine Taner, ''Nasıl geç kaldık, Rıfat öldü mü?'' dedi. Taner'in bu sözleri, izleyicilerde büyük bir şok etkisi yarattı.
Peki Nankör Meryem'in terk ettiği Gönül Dağı Rıfat öldü mü? Hüseyin Sevimli diziden ayrıldı mı? Bu soruların cevabı yeni bölüm ile yanıt bulacak.