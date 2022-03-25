Meryem'den darbe yiyen Fırat kendini dağa taşa vurmuştu! Gönül Dağı'nda acı haberi hüngür hüngür ağlattı! Sonu sevdiceğinin elinden oldu...

FIRAT BÜYÜK YIKIM YAŞADI

Son fragmanda; Meryem'in "Ben yapamıyorum Rıfat, benden sana sadece mutsuzluk gelir. Bitti Rıfat" sözleri damga vurdu. Meryem tarafından terk edilen Rıfat'ın büyük bir yıkım yaşadığı görüldü.

Meryem'in kendisini terk etmesine dayanamayan Rıfat, ortadan tamamen kaybolurken kasabalılar ise onu aramak için dağa çıktı.

Güneş toplayan adamın çok geç kaldıklarını söylemesi üzerine Taner, ''Nasıl geç kaldık, Rıfat öldü mü?'' dedi. Taner'in bu sözleri, izleyicilerde büyük bir şok etkisi yarattı.

Peki Nankör Meryem'in terk ettiği Gönül Dağı Rıfat öldü mü? Hüseyin Sevimli diziden ayrıldı mı? Bu soruların cevabı yeni bölüm ile yanıt bulacak.