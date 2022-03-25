Daha önce de yaptığı ortaya çıktı! Bir Zamanlar Çukurova ekibi dehşeti yaşadı! Sette hırsızlık şoku! 'Hani söz vermiştin yapmayacaktın!' Meğer...

İLK VUKUATI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI: HANİ SÖZ VERMİŞTİN YAPMAYACAKTIN?

Zanlı, basın mensupların görünce yüzünü kapatıp göstermek istemedi. Hastanenin güvenlik görevlisi hırsızın yanına gelerek "Seni daha önce de yakaladık. Neden hırsızlık yapıyorsun, hani söz vermiştin, yapmayacaktın. Bu defa senden şikayetçi olacağız" şeklinde konuştu. Zanlı polis merkezine götürülürken dizi çekimleri de kaldığı yerden devam etti.