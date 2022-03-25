Daha önce de yaptığı ortaya çıktı! Bir Zamanlar Çukurova ekibi dehşeti yaşadı! Sette hırsızlık şoku! 'Hani söz vermiştin yapmayacaktın!' Meğer...

ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın hastanede gerçekleştirilen çekimi esnasında hırsızlık vakası yaşandı. Set ekibi dehşeti yaşadı. Adana'da çekimleri devam eden 1970'li senelerin anlatıldığı fenomen dizide korku dolu anlar yaşandı. Güvenlik görevlilerinin kovalamaca sonucu yakaladığı hırsızın daha önce de bu suçu işlediği ortaya çıktı. İşte olayın detayları...
ÇEKİME HIRSIZ DAMGA VURDU
Bir Zamanlar Çukurova dizinin hastane sahnelerinin çekildiği eski Göğüs Hastalıkları Hastanesinde hırsızlık vakası meydana geldi. Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesinde yaşanan olayda dizi ekibi, hastane sahnesi için dizide Çukurova Şehir Hastanesi olarak kullanılan eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne geldi.
Ekip, hastanede içinde ve dışında hazırlık yaparak çekimlere başladı.
KOCALAMACA SONUCU YAKALANDI
Bu esnada set ekibi hastanenin alt katından ses gelince o kata doğru yöneldi. Görevliler alt kata indiğinde korkunç bir manzara ile karşılaştı. Bir kişinin elinde balyoz ile kaçtığını gören ekip şahsı kovalayıp hastanenin bahçesinde yakaladı.
İhbar üzerine polis ekipleri bölgeye geldi. Şüphelinin kimliği tespit edildi. Şahsın hastanenin klima ünitelerini balyozla kırıp çaldığı ve bahçe duvarının dışına pencereden çıkartarak taşıdığı belirlendi.