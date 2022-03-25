Dila Tarkan nereli, ne iş yapıyor? Dila Tarkan kimdir, kaç yaşında? Eşi Dağhan Doğruer kimdir? İşte merak edilenler!

Dila Tarkan hakkında araştırmalar hız kazandı. Sosyetenin ünlü isimleri arasında yer alan ve Şeyma Subaşı'nın arkadaşı olarak bilinen Dila Tarkan, bugün sevgilisi Dağhan Doğruer ile dünya evine girdi. Yunananistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturan çiftin hayatı hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Dila Tarkan kimdir, kaç yaşında? Dila Tarkan nereli, ne iş yapıyor? Eşi Dağhan Doğruer kimdir? İşte detaylar!
ATİNA'DA NİKAH
Dila Tarkan, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Dağhan Doğruer'den evlilik teklifi almış, kısa süre sonra da aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı. Çift bugün Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturdu.
Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren çift renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. 29 yaşındaki Dila Tarkan, gelinlik yerine pantolon ve ceketten oluşan bir takım tercih etti.