Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 26.03.2022 13:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.03.2022 13:42
    ABONE OL

    Dila Tarkan nereli, ne iş yapıyor? Dila Tarkan kimdir, kaç yaşında? Eşi Dağhan Doğruer kimdir? İşte merak edilenler!

    Sosyal medya içerik üreticisi Dila Tarkan uzun zamandır aşk yaşadığı Dağhan Doğruer'le bugün nikah masasına oturdu. Çifti bu özel gününde dostları yalnız bırakmadı. Magazin gündemini yakından takip edenler, Dila Tarkan kimdir, kaç yaşında? Dila Tarkan nereli, ne iş yapıyor? Eşi Dağhan Doğruer kimdir? Sorularının yanıtını merak edip araştırmaya başladı. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Dila Tarkan nereli, ne iş yapıyor?

    Dila Tarkan hakkında araştırmalar hız kazandı. Sosyetenin ünlü isimleri arasında yer alan ve Şeyma Subaşı'nın arkadaşı olarak bilinen Dila Tarkan, bugün sevgilisi Dağhan Doğruer ile dünya evine girdi. Yunananistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturan çiftin hayatı hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Dila Tarkan kimdir, kaç yaşında? Dila Tarkan nereli, ne iş yapıyor? Eşi Dağhan Doğruer kimdir? İşte detaylar!

    ATİNA'DA NİKAH

    Dila Tarkan, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Dağhan Doğruer'den evlilik teklifi almış, kısa süre sonra da aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı. Çift bugün Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturdu.

    Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren çift renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. 29 yaşındaki Dila Tarkan, gelinlik yerine pantolon ve ceketten oluşan bir takım tercih etti.

        "HER ŞEY TAM BURADA BAŞLAMIŞTI"


        Öte yandan Dila Tarkan, Sevgililer Günü'nde Miami'de evlilik teklifi almıştı. Sevgilisinin teklifine 'evet' diyen Tarkan, o anları 'Her şey tam burada başlamıştı' notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

        DİLA TARKAN KİMDİR?

        Eser Yenenler'in sevgilisi olarak adını duyuran Dila Tarkan, 1993 yılında doğdu. İnstagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Dila Tarkan, ünlü markalara stil danışmanlığı yapmakta. Şeyma Subaşı ve Burcu Esmersoy gibi modanın önde gelen isimleriyle arkadaş olan Dila Tarkan'ın adı son olarak Hacı Sabancı ile aşk dedikodularına karışmıştı.

        DAĞHAN DOĞRUER KİMDİR?

        Dağhan Doğruer 1993 yılında doğmuştur. Ünlü iş insanı Dağhan Doğruer fanatik bir Beşiktaşlıdır. Dila Tarkan ile 2018'de nişanlanan Doğruer, 16 Şubat 2022'de evlilik teklifi etti. Dağhan Doğruer'in hakkında çok fazla şey bilinmese de Instagram hesabındaki gönderilerinden kendisinin bir Beşiktaş fanatiği olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra ateşli silahlarla da yakından ilgilenen Doğruer'in sosyal medya hesaplarında antrenman yaptığı birçok videosu bulunmaktadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Berat Albayrak’ın tezlerini Almanlar da kabul etti!
        Haberler Magazin Dila Tarkan nereli, ne iş yapıyor? Dila Tarkan kimdir, kaç yaşında? Eşi Dağhan Doğruer kimdir? İşte merak edilenler!
            SON DAKİKA