Bugün 15 bin TL ikramiyeyi kim kazandı? 🥘25 Mart 2022 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ VE 15 BİN TL'LİK BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ

13 puan alarak sonuncu olan isim Özge Hanım oldu.



17 puan alarak dördüncü olan isim Gökhan Bey oldu.



29 puan alarak üçücü olan isim Canan Hanım oldu.



31 puam alarak ikinci olan isim Gizem Hanım oldu.



32 puan alarak birinci olan ve 15 bin liralık büyük ödüüln sahibi olan isim Oğuzhan Bey oldu.