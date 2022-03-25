Bugün 15 bin TL ikramiyeyi kim kazandı? 🥘25 Mart 2022 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın finali yaşanıyor. 25 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kimin birinci olduğu programı yakından takip edenler tarafından arama motorları üzerinden araştırılıyor. TV8'in severek izlenen yarışması her hafta farklı isimlerle yoluna devam ediyor. 5 gün boyunca her gün farklı bir yarışmacı el lezzetini konuşturuyor ve yemeklerini tadan diğer yarışmacılar puanlarını veriyor.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN YARIŞMACILARI
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ilk gün yarışmacısı ola Canan Yoldaş 27 yaşında hemşire olarak görevi yapıyor. Hemşireliğin yanı sıra estetik koçluğu yapan yarışmacı 12 yıllık hemşirelik yapıyor. Aslen Hakkarili olan yarışmacı 16 yaşında bu yana mesleğini icra ediyor.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın ikinci günkü yarışmacısı Gökhan Aydın! Artvinli olan yarışmacının mesleği Aşçılık olarak biliniyor.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın üçüncü gün yarışmacısı Gizem Özgür fizyotreapist ve sekiz yıldır İstanbul'da yaşıyor ve 27 yaşında!
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın dördüncü gün yarışmacısı Oğuzhan Öner 29 yaşında ve lokanta işletmecisi. Yarışmacı Giresun Görele ilçesinde ikamet ediyor.