Milli yenge Halsey soyundu sıra dışı dekoltenin bir eşi benzeri daha yok 'Gülşen görmesin kıskanır' Halsey'in kasık dekoltesi... 2021 yılının Temmuz ayında, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan Ender Ridley Aydın adında bir çocuğu olan 27 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Halsey'in, önceki akşam katıldığı bir ödül töreninde giydiği sıra dışı kıyafet magazin gündemine damgasını vurdu. Milli yengenin kıyafeti olay yaratırken pek yorum yapıldı. O yorumlardan biri de sevgilisi Alev Aydın'dandı. İşte Halsey'in akıllara zarar o kıyafeti.
Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden bir oğlu olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, bir ödül törenine katıldı.
Halsey, giydiği kıyafetle ödül töreninin en dikkat çeken ismi oldu. Ünlü şarkıcı, iddialı kostümü ile dünya basınında geniş yer buldu.