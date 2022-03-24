Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 24.03.2022 12:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.03.2022 12:49
    ABONE OL

    Milli yenge Halsey soyundu sıra dışı dekoltenin bir eşi benzeri daha yok 'Gülşen görmesin kıskanır' Halsey'in kasık dekoltesi...

    Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşaya Türk senarist Alev Aydın'dan, Ender Ridley Aydın adında bir oğlu olan ve Aydın'la ilişkisi doludizgin devam eden 27 yaşındaki ünlü şarkıcı Halsey, önceki gün katıldığı ödül töreninde giydiği sıra dışı kostümüyle sosyal medyayı salladı. ABD'nin Los Angeles kentinden yapılan ödül törenine katılan Halsey'in göğüs ve kasık dekolteli kostümü kısa sürede sosyal medyayı yerinden oynatırken 'Gülşen görmesin kıskanır' yorumları yapıldı. İşte Halsey'in o kostümü.

    Milli yenge Halsey olay oldu

    Milli yenge Halsey soyundu sıra dışı dekoltenin bir eşi benzeri daha yok 'Gülşen görmesin kıskanır' Halsey'in kasık dekoltesi... 2021 yılının Temmuz ayında, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan Ender Ridley Aydın adında bir çocuğu olan 27 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Halsey'in, önceki akşam katıldığı bir ödül töreninde giydiği sıra dışı kıyafet magazin gündemine damgasını vurdu. Milli yengenin kıyafeti olay yaratırken pek yorum yapıldı. O yorumlardan biri de sevgilisi Alev Aydın'dandı. İşte Halsey'in akıllara zarar o kıyafeti.

    Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden bir oğlu olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, bir ödül törenine katıldı.

    Halsey, giydiği kıyafetle ödül töreninin en dikkat çeken ismi oldu. Ünlü şarkıcı, iddialı kostümü ile dünya basınında geniş yer buldu.

        Alev Aydın'la birlikteliğinden geçtiğimiz yaz anne olan Halsey, fit fiziği ile doğum kilolarından kurtulduğunu gözler önüne serdi.

        Halsey, Los Angeles'ta düzenlenen törene, üst kısmı pırıltılı ve iddialı bir dekolteye sahip olan, alt kısmı ise uzun paçalı bir pantolondan oluşan bir tulum giydi. Sahip olduğu dövmeleri de gözler önüne seren Halsey, kırmızı halıda çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında da paylaştı.

        DİSKO TOPUNDAN DAHA PARLAK
        Halsey'in görünümüne takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Birçok takipçisi, geçen yılın temmuz ayında Alev Aydın ile ilişkisinden Ender Ridley adında bir bebek dünyaya getiren Halsey'in bu kadar kısa sürede forma girmesinin sırrını sordu. Bazıları da giydiği kıyafetin, ünlü şarkıcıya çok yakıştığını belirtti. Takipçilerinden birinin yorumu ise çok ilginçti. Bu takipçisi Halsey'in görünümünü "Disko topundan daha parlak" diye yorumladı.

            Bazı Türk kullanıcılar ise 'Gülşen görmesin kıskanır' yorumunda bulundu.

            Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, sevgilisi ve oğlu Ender Ridley ile pozlarını sık sık paylaşırken kendi cesur pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

            Halsey-Alev Aydın çifti, 14 Temmuz'da dünyaya gelen bebeklerine Ender Ridley adını vermişti.
                Erdoğan’dan Ukrayna diplomasisi!
                Haberler Magazin Milli yenge Halsey soyundu sıra dışı dekoltenin bir eşi benzeri daha yok 'Gülşen görmesin kıskanır' Halsey'in kasık dekoltesi...
                    SON DAKİKA