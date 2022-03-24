Milli yenge Halsey soyundu sıra dışı dekoltenin bir eşi benzeri daha yok 'Gülşen görmesin kıskanır' Halsey'in kasık dekoltesi...

DİSKO TOPUNDAN DAHA PARLAK

Halsey'in görünümüne takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Birçok takipçisi, geçen yılın temmuz ayında Alev Aydın ile ilişkisinden Ender Ridley adında bir bebek dünyaya getiren Halsey'in bu kadar kısa sürede forma girmesinin sırrını sordu. Bazıları da giydiği kıyafetin, ünlü şarkıcıya çok yakıştığını belirtti. Takipçilerinden birinin yorumu ise çok ilginçti. Bu takipçisi Halsey'in görünümünü "Disko topundan daha parlak" diye yorumladı.