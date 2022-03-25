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    • Magazin
    • 26.03.2022 13:30
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    • 26.03.2022 13:30
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    2022 Survivor All Star'da sağlık sorunu nedeniyle kim elendi, kim gitti? 25 Mart Suvivor'da elenen isim kim oldu? Survivor Barış, Merve, Elif diskalifiye mi oldu?

    Survivor'da kim elendi? Sorusu akşam saatleri itibariyle yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Birleşme partisine sayılı günler kala Acun Ilıcalı yarışmacıları şoke eden bir haberi duyurdu. Ilıcalı, bir yarışmacının sağlık sorunu nedeniyle eleneceğini duyurdu. Peki, Suvivor'da elenen isim kim oldu? 2022 Survivor All Star'da sağlık sorunu nedeniyle kim elendi, kim gitti? Survivor Barış, Merve, Elif diskalifiye mi oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 Survivor All Star’da sağlık sorunu nedeniyle kim elendi, kim gitti?

    Survivor All Star elenen isim merak edilerek araştırılmaya başlandı. Acun Ilıcalı son yaptığı açıklamada, bir yarışmacının sağlık sorunları nedeniyle adaya veda edeceğini duyurdu. Ilıcalı, 'Şimdi hepimiz için üzücü bir haberim var; bir yarışmacımızın Survivor'a veda haberi…' açıklamasıyla merak uyandırdı. Bu gelişmelerin ardından Survivor'a veda eden yarışmacının kim olduğu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Suvivor'da elenen isim kim oldu? Survivor All Star'da kim elendi, kim gitti? Survivor Barış, Merve, Elif elendi mi? İşte merak edilenler!

    Survivor'da dün akşam yarışmacılar parkurda değil Anlat Bakalım, Bil Bakalım oyunlarında karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen oyunu gönüllüler takımı kazandı.

    Daha sonra Acun Medya ve yarışmacılar arasında voleybol maçı oynandı. Acun Ilıcalı, İrem Kanan, Ayça Çağla Altunkaya ve Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun yer aldığı Acun Medya ekibi, Survivor All Star yarışmacılarına karşı mücadele etti. Çekişmeli geçen oyunun galibi Acun Medya oldu.

    ACUN ILICALI KÖTÜ HABERİ VERDİ

    Birleşme partisine sayılı günler kala Acun Ilıcalı yarışmacıları şoke eden bir haber verdi. 'Survivor'da 'beni en çok ne üzer' deseniz, 'bir yarışmacının eleme dışında yarışmayı bırakması' diyebilirim.' ifadelerini kullanan Ilıcalı, 'Şimdi hepimiz için üzücü bir haberim var; bir yarışmacımızın Survivor'a veda haberi…' açıklamasıyla merak uyandırdı.

    Acun Ilıcalı'nın diskalifiye haberinin ardından Survivor All Star'a 'kim veda etti' sorusu merak uyandırdı.

        ÜÇ İSİM ÖN PLANA ÇIKTI

        Geçtiğimiz günlerde parkurda dizinden sakatlanan Barış Murat Yağcı yarışmaya koltuk değnekleriyle devam ediyor. Hastaneye giden ve kontrolleri yapılan Barış'ın son durumu henüz açıklanmadı.

        Yine aynı oyunda sakatlanan Merve Aydın'ın ise sağ elinin iki parmağı kırıldı. Merve Aydın, atış oyunlarında sağ elini kullanıyor.

        Üçüncü ve sürpriz isimse performansıyla adından söz ettiren Elif Gören! Bir süredir mide rahatsızlığı yaşayan Elif'in bir türlü toparlanamadığı hem psikolojik hem de fiziksel olarak zor günler geçirdiği biliniyor.

        AHMET DURSUN ELENMİŞTİ

        Survivor All Star 2015'te yarışan eski futbolcu Ahmet Dursun da mide rahatsızlığı yaşamış ve Survivor'a veda etmek zorunda kalmıştı.

        Yapılan kontrollerin ardından Ahmet Dursun'un midesinde yara oluştuğu teşhisi konulmuştu.
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        Haberler Magazin 2022 Survivor All Star'da sağlık sorunu nedeniyle kim elendi, kim gitti? 25 Mart Suvivor'da elenen isim kim oldu? Survivor Barış, Merve, Elif diskalifiye mi oldu?
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