2022 Survivor All Star'da sağlık sorunu nedeniyle kim elendi, kim gitti? 25 Mart Suvivor'da elenen isim kim oldu? Survivor Barış, Merve, Elif diskalifiye mi oldu?

Survivor All Star elenen isim merak edilerek araştırılmaya başlandı. Acun Ilıcalı son yaptığı açıklamada, bir yarışmacının sağlık sorunları nedeniyle adaya veda edeceğini duyurdu. Ilıcalı, 'Şimdi hepimiz için üzücü bir haberim var; bir yarışmacımızın Survivor'a veda haberi…' açıklamasıyla merak uyandırdı. Bu gelişmelerin ardından Survivor'a veda eden yarışmacının kim olduğu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Suvivor'da elenen isim kim oldu? Survivor All Star'da kim elendi, kim gitti? Survivor Barış, Merve, Elif elendi mi? İşte merak edilenler!