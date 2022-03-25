2022 Survivor All Star'da sağlık sorunu nedeniyle kim elendi, kim gitti? 25 Mart Suvivor'da elenen isim kim oldu? Survivor Barış, Merve, Elif diskalifiye mi oldu?

Survivor All Star elenen isim merak edilerek araştırılmaya başlandı. Acun Ilıcalı son yaptığı açıklamada, bir yarışmacının sağlık sorunları nedeniyle adaya veda edeceğini duyurdu. Ilıcalı, 'Şimdi hepimiz için üzücü bir haberim var; bir yarışmacımızın Survivor'a veda haberi…' açıklamasıyla merak uyandırdı. Bu gelişmelerin ardından Survivor'a veda eden yarışmacının kim olduğu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Suvivor'da elenen isim kim oldu? Survivor All Star'da kim elendi, kim gitti? Survivor Barış, Merve, Elif elendi mi? İşte merak edilenler!
Survivor'da dün akşam yarışmacılar parkurda değil Anlat Bakalım, Bil Bakalım oyunlarında karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen oyunu gönüllüler takımı kazandı.
Daha sonra Acun Medya ve yarışmacılar arasında voleybol maçı oynandı. Acun Ilıcalı, İrem Kanan, Ayça Çağla Altunkaya ve Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun yer aldığı Acun Medya ekibi, Survivor All Star yarışmacılarına karşı mücadele etti. Çekişmeli geçen oyunun galibi Acun Medya oldu.
ACUN ILICALI KÖTÜ HABERİ VERDİ
Birleşme partisine sayılı günler kala Acun Ilıcalı yarışmacıları şoke eden bir haber verdi. 'Survivor'da 'beni en çok ne üzer' deseniz, 'bir yarışmacının eleme dışında yarışmayı bırakması' diyebilirim.' ifadelerini kullanan Ilıcalı, 'Şimdi hepimiz için üzücü bir haberim var; bir yarışmacımızın Survivor'a veda haberi…' açıklamasıyla merak uyandırdı.
Acun Ilıcalı'nın diskalifiye haberinin ardından Survivor All Star'a 'kim veda etti' sorusu merak uyandırdı.