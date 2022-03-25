Kumandan Davut rolünü canlandıran Cihan Ünal diziden mi ayrılıyor, neden? Yalnız Kurt Kumandan Davut'a ne oldu? Yalnız Kurt Davut kimdir?

1982 yılında British Council bursu ve Ankara Devlet Tiyatroları bilgi- görgü hakkı ile Londra'ya gitti. Burada Ulusal Kraliyet Tiyatrosu ve Royal Shakespeare Company'de çeşitli provalara katılarak eğitimini devam ettirdi. Yine Londra'da misafir eğitmen olarak Kraliyet Dramatik Sanatlar Akademisi'nde bulundu. 1983 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1987-2000 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde rol, diksiyon, mimik ve sahne dersleri verdi.

1992 British Council ve Royal Shakespeare Company'nin davetlisi olarak Stratford'da ses ve nefes seminerlerine katıldı. 1997'de özel bir diksiyon ve spikerlik kursunda öğretmenlik yaptı. 1999 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde oyunculuk ve diksiyon derslerine girdi. 2000 yılından beri görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda, 2001 yılında tiyatro anasanat dalı başkanı oldu.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Hepşen Akar'ın kardeşi olan Cihan Ünal, ilk evliliğini Sabiha Tarhan ile yaptı. Bu evlilikten Irmak adında bir kızı oldu. İkinci evliliğini ise Mine filminin setinde tanıştığı Türkân Şoray ile yaptı. Bu evlilikten Yağmur adında bir kızı daha oldu.

Cihan Ünal, İngiltere merkezli Centre for Performance Research ve Tiyatro Oyuncuları Derneği üyesidir.