Kumandan Davut rolünü canlandıran Cihan Ünal diziden mi ayrılıyor, neden? Yalnız Kurt Kumandan Davut'a ne oldu? Yalnız Kurt Davut kimdir?

Yalnız Kurt dizisi hakkında aramalar hız kazandı. ATV'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 9. bölümünde Kumandan Davut, Altay'a kitabı için bir mektup bırakıyor. Mektubu dinleyen izleyiciler Cihan Ünal'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak etti. Bu gelişmelerle birlikte mektubu dinleyen izleyiciler Kumandan Davut rolüne hayat veren Cihan Ünal'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, Teşkilat Mete Başkan öldü mü? Teşkilat'ın Mete Başkan'ı Mesut Akusta diziden ayrıldı mı? İşte merak edilenler...
YALNIZ KURT DAVUT KİMDİR?
Kumandan Davut Bahadır karakterini "Cihan Ünal" canlandırmaktadır.
Cihan Ünal (Kumandan)
Ben Davut Bahadır… Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.
YALNIZ KURT DAVUT (CİHAN ÜNAL) DİZİDEN Mİ AYRILACAK?
Yalnız Kurt bugün yayınlanan yeni bölümde Kumandan Davut, Altay'a kitabın için bir mektup bırakıyor. Mektubu dinleyen izleyiciler Cihan Ünal'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak etti. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Cihan Ünal 'Davut' diziden çıkacak mı bilinmiyor.