Osman Bey, Gündüz Bey'i öldürdü mü? Güzdüz Bey tarihte nasıl öldü, ne zaman? Kuruluş Osman'ın Gündüz Alp'i Emre Basalak diziden ayrılıyor mu?

Kuruluş Osman dizisi hakkında aramalar akşam saatleir itibariyle hız kazandı. Osman Gazi'nin kardeşi Gündüz Bey rolüne hayat veren Emre Basalak'ın hayatı ve kariyeri hakkında aramalar hız kazandı. Dizide Osdman Bey ile karşı karşıya gelen Gündüz Bey'in tarihte ne zaman ve nasıl öldüğü de merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Gündüz Bey ne zaman ve nasıl öldü? Osman Bey Gündüz Bey'i öldürdü mü? Kuruluş Osman'ın Gündüz Bey'i Emre Basalak diziden ayrılıyor mu? İşte merak edilenler!
GÜNDÜZ BEY KİM, NASIL ÖLDÜ?
Gündüz Bey, Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na dahildir ve aynı zamanda Ertuğrul Gazi'nin üç oğlunun da ilkidir.
Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin ağabeyi olan Gündüz Alp, Bay-Atlı Hasan bin Mahmûd'un Câm-ı Cem-Âyîn, Âşıkpaşazâde'nin Tevârîh-i Âl-i Osman ile Neşrî'nin Kitâb-ı Cihannümâ isimli eserlerine göre Ertuğrul'un oğlu olup, Ay-Doğdu adında bir oğlunun olduğunu Âşıkpaşazâde Tevârîh-i Âl-i Osman adlı eserinde bildiriyor. İnegöl Savaşı (1299) esnasında şehit oldu.