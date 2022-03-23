Osman Bey, Gündüz Bey'i öldürdü mü? Güzdüz Bey tarihte nasıl öldü, ne zaman? Kuruluş Osman'ın Gündüz Alp'i Emre Basalak diziden ayrılıyor mu?

Kuruluş Osman dizisi hakkında aramalar akşam saatleir itibariyle hız kazandı. Osman Gazi'nin kardeşi Gündüz Bey rolüne hayat veren Emre Basalak'ın hayatı ve kariyeri hakkında aramalar hız kazandı. Dizide Osdman Bey ile karşı karşıya gelen Gündüz Bey'in tarihte ne zaman ve nasıl öldüğü de merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Gündüz Bey ne zaman ve nasıl öldü? Osman Bey Gündüz Bey'i öldürdü mü? Kuruluş Osman'ın Gündüz Bey'i Emre Basalak diziden ayrılıyor mu? İşte merak edilenler!