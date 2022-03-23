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    • Magazin
    • 23.03.2022 16:43
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    • 23.03.2022 16:43
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    Survivor Barış diskalifiye mi oldu? Yeni bölümde korkutan kaza, şaşırtıcı ada konseyi! Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında?

    Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Survivor Barış diskalifiye mi oldu sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı oldukça dikkat çeken ve zorlu parkur mücadelesinde yere kapanarak acı çeken Survivor Barış Murat Yağcı’ya ne olacağı merak edilmeye başladı. Yürekleri ağza getiren korkutan kazanın yanı sıra şaşırtıcı ada konseyinin detaylarını da sorgulayanlar Survivor Barış Murat Yağcı’nın elenip elenmeyeceğini öğrenmek istiyor. Peki Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? İşte ayrıntılar!

    takvim.com.tr
    Survivor Barış diskalifiye mi oldu?

    Survivor Barış diskalifiye mi oldu? Yeni bölümde korkutan kaza, şaşırtıcı ada konseyi! Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler yarışmasında en dikkat çeken isimler arasında Barış Murat Yağcı yer alıyor ve yeni fragmanda sakatlandığı görülünce herkesi korkuttu, yarışmadan elenip elenmeyeceği merak edildi. Ayrıca hayatına dair bilgiler de haberimizde yer alıyor.

    SURVİVOR BARIŞ DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

    Yayınlanan fragman yarışmanın fenomenlerini oldukça korkuttu ve şaşırttı. Survivor Barış Murat Yağcı'ya ne olacağı bu akşamki yeni bölümle belli olacak.

    SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

    Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991, İzmir doğumlu, Türk manken, sporcu oyuncu ve şarkıcıdor. 2020 yılında Survivor'a katıldı ve ikinci oldu. Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Birce Akalay'ın kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

    Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı.

        2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Pelin Şafak'ın arkadaşı olarak rol aldı. 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017 yılında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandırdı. 2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci olarak bitirdi.

        Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

        Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.
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        Haberler Magazin Survivor Barış diskalifiye mi oldu? Yeni bölümde korkutan kaza, şaşırtıcı ada konseyi! Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında?
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