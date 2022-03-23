Survivor Barış diskalifiye mi oldu? Yeni bölümde korkutan kaza, şaşırtıcı ada konseyi! Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler yarışmasında en dikkat çeken isimler arasında Barış Murat Yağcı yer alıyor ve yeni fragmanda sakatlandığı görülünce herkesi korkuttu, yarışmadan elenip elenmeyeceği merak edildi. Ayrıca hayatına dair bilgiler de haberimizde yer alıyor.
SURVİVOR BARIŞ DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Yayınlanan fragman yarışmanın fenomenlerini oldukça korkuttu ve şaşırttı. Survivor Barış Murat Yağcı'ya ne olacağı bu akşamki yeni bölümle belli olacak.
SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991, İzmir doğumlu, Türk manken, sporcu oyuncu ve şarkıcıdor. 2020 yılında Survivor'a katıldı ve ikinci oldu. Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Birce Akalay'ın kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.
Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı.