Exxen Survivor SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti? 23 Mart 2022 Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor Elif, Evrim, Barış elendi mi?

TV 8 ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Survivor'da bu akşam Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında kıyasıya mücadele devam ediypr geldi. İzleyiciler şimdi büyük bir merakla Survivor kim elendi, adadan kim gitti sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 23 Mart Çarşamba Survivor SMS oylama sıralaması nasıl şekillendi? İşte detaylar...