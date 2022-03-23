Exxen Survivor SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti? 23 Mart 2022 Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor Elif, Evrim, Barış elendi mi?

TV 8 ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Survivor'da bu akşam Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında kıyasıya mücadele devam ediypr geldi. İzleyiciler şimdi büyük bir merakla Survivor kim elendi, adadan kim gitti sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 23 Mart Çarşamba Survivor SMS oylama sıralaması nasıl şekillendi? İşte detaylar...
SURVİVOR 23 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu kazananı henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer alacak.
SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star 2022 programında haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Gönüllüler takımından çıkan Survivor eleme adayı Evrim oldu.