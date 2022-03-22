Survivor All Star Birleşme Partisini garantileyen isimler kimler? 2022 Survivor birleşme partisi ne zaman? ACUN ILICALI'DAN ŞOK AÇIKLAMA...

Survivor birleşme partisi tarihi hakkında aramalar hız kazandı. 2022 Survivor birleşme partisi ne zaman sorusuna programın izleyicileri yanıt arıyor. Survivor yarışmasında tüm heyecan devam ediyor. Adada Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Birleşme partisiyle birlikte yarışmada heyecan yeni bir boyuta ulaşıyor. Peki, 2022 Survivor birleşme partisi ne zaman? İşte Acun Ilıcalı'dan açıklamalar...
SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?
Survivor 2022 All Star'da birleşme partisi ile ilgili detaylar 23 Şubat tarihli ada konseyinde belli oldu. Acun Ilıcalı, birleşme partisini açıkladığı konuşmasında ''Bizim için Survivor tam anlamıyla birleşme partisi ile başlayacak. Bizim için asıl kadrolar birleşme partisinde oluşacak. Birleşme partisine toplamda 22 yarışmacı katılacak.
Yani iki takımdan da 11'er yarışmacı katılacak. Survivor'da hızlı eleme dönemi başlıyor" dedi.
Survivor birleşme partisi için gözler 26 Mart -27 Mart haftasına çevrildi. Birleşme partisine kadar her hafta 2 yarışmacı elenecek.