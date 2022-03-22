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    • Magazin
    • 22.03.2022 22:38
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    • 22.03.2022 22:38
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    22 Mart Salı Survivor dokunulmazlık ve iletişim oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor Elif elendi mi?

    Her akşam izleyicileri ekrana kilitleyen Survivor 2022’de yine nefes kesen anlar yaşandı. TV8’in fenomen yarışması Survivor'da bu akşam hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımı kıyasıya mücadele verdi. Finale yaklaştıkça zorlanan parkur ve büyüyen ödüllerin sahibi olmak için canla başla yarışılıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık ve iletişim oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor Elif elendi mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    22 Mart Salı Survivor dokunulmazlık ve iletişim oyununu kim, hangi takım kazandı?

    Heyecanın doruğa ulaştığı Survivor yarışması gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Her iki takım da birbirinden başarılı performanslarını sergiliyor ve oyunları alabilmek için büyük mücadele veriyor. Survivor'da bu akşamki ödül çok büyüktü ve onu alabilmek için yarışmacılar en iyi hızlarıyla en iyi performanslarını gösterdi. Peki, Survivor dokunulmazlık ve iletişim oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor Elif elendi mi? İşte merak edilenler!

    21 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor dokunulmazlık oyununda erkekler mücadelesini ise Ünlüler takımı kazanırken kadınlar mücadelesini ise Gönüllüler takımı kazandı. En iyilere taşınan karşılaşmanın sonucunda kazanan takım Gönüllüler oldu.

    SURVİVOR 22 MART 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

    Kazanan takımdaki oyunculardan her biri istedikleri bir arkadaşı ile yazışabilecek. Bugün dokunulmazlık + iletişim oyunu oynanıyor. Kazanan takım iletişim ödülünü de kazanmış olacaktır.

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star 2022 programında haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Ünlülerden çıkan Survivor eleme adayı Barış Murat Yağcı oldu.

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da elenecek isim çarşamba günü oynanacak dokunulmazlık oyunu sonrası Eleme konseyi tarafından açıklanacak.
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        Haberler Magazin 22 Mart Salı Survivor dokunulmazlık ve iletişim oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor Elif elendi mi?
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