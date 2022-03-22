22 Mart Salı Survivor dokunulmazlık ve iletişim oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor Elif elendi mi?

Heyecanın doruğa ulaştığı Survivor yarışması gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Her iki takım da birbirinden başarılı performanslarını sergiliyor ve oyunları alabilmek için büyük mücadele veriyor. Survivor'da bu akşamki ödül çok büyüktü ve onu alabilmek için yarışmacılar en iyi hızlarıyla en iyi performanslarını gösterdi. Peki, Survivor dokunulmazlık ve iletişim oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor Elif elendi mi? İşte merak edilenler!