22 Mart Salı Survivor dokunulmazlık ve iletişim oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor Elif elendi mi?

Heyecanın doruğa ulaştığı Survivor yarışması gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Her iki takım da birbirinden başarılı performanslarını sergiliyor ve oyunları alabilmek için büyük mücadele veriyor. Survivor'da bu akşamki ödül çok büyüktü ve onu alabilmek için yarışmacılar en iyi hızlarıyla en iyi performanslarını gösterdi. Peki, Survivor dokunulmazlık ve iletişim oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor Elif elendi mi? İşte merak edilenler!
21 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununda erkekler mücadelesini ise Ünlüler takımı kazanırken kadınlar mücadelesini ise Gönüllüler takımı kazandı. En iyilere taşınan karşılaşmanın sonucunda kazanan takım Gönüllüler oldu.
SURVİVOR 22 MART 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?
Kazanan takımdaki oyunculardan her biri istedikleri bir arkadaşı ile yazışabilecek. Bugün dokunulmazlık + iletişim oyunu oynanıyor. Kazanan takım iletişim ödülünü de kazanmış olacaktır.