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    • Magazin
    • 21.03.2022 23:18
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    • 21.03.2022 23:20
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    TÜİK istatistiklerine göre, bu illerden hangisinin toplam ihracatı daha fazladır?

    ATV ekranlarında sıkı bir şekilde takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediliyor. Bu akşam yayınlanan yeni bölüm izleyicileri ekran başına kilitledi ve sorulan soruların cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yarışmada çıkan soru ve cevaplara takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Yarışma esnasında sorulan "TÜİK istatistiklerine göre, bu illerden hangisinin toplam ihracatı daha fazladır?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    TÜİK istatistiklerine göre, bu illerden hangisinin toplam ihracatı daha fazladır?

    TÜİK istatistiklerine göre, bu illerden hangisinin toplam ihracatı daha fazladır? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından sorgulanmaya başlandı. Birbirinden farklı ve ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. İşte o soruların cevabı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: TÜİK istatistiklerine göre, bu illerden hangisinin toplam ihracatı daha fazladır?

    A) Çorum

    B Eskişehir

    C Samsun

    D) Adana

    Cevap: A

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    Haberler Magazin TÜİK istatistiklerine göre, bu illerden hangisinin toplam ihracatı daha fazladır?
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