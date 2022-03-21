TÜİK istatistiklerine göre, bu illerden hangisinin toplam ihracatı daha fazladır? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından sorgulanmaya başlandı. Birbirinden farklı ve ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. İşte o soruların cevabı...

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: TÜİK istatistiklerine göre, bu illerden hangisinin toplam ihracatı daha fazladır?



A) Çorum



B Eskişehir



C Samsun

D) Adana

Cevap: A