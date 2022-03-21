Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 21.03.2022 10:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.03.2022 10:48
    ABONE OL

    💥Survivor'da her şey sil baştan! Bunca emekten sonra her şey darmaduman olacak! Acun Ilıcalı düğmeye basta 2022 karışacak

    TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2022 All-Star'da kartlar yeniden dağıtılıyor... Daha önceki sezonlar yarışmış ve o sezonlara damgasını vurmuş, kimileri şampiyon olmuş yarışmacıların yeniden kendilerini gösterdikleri 2022 All-Star'da yarışmanın başında da düşünüldüğü iddia edilen şey sonunda gerçek oluyor. Sosyal medyada yer alan iddia eğer doğruysa, Survivor'dan kartlar yeniden dağıtılacak.

    Survivor’da her şey sil baştan!

    💥Survivor'da her şey sil baştan! Bunca emekten sonra her şey darmaduman olacak! Acun Ilıcalı düğmeye basta 2022 karışacak... TV 8'de yayınlanan fenomen yarışma programı Survivor'a son olarak veda eden isim Mert oldu. Birleşme partisine sayılı günler kala yaşanan bu şoke eden eleme sonrasında sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı. İddianın doğruluğu henüz bilinmese de, gerçekleşme ihtimali ise izleyici heyecanlandırdığı. İşte iddianın detayları...

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2022 All-Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

    Hızlı elemelere geçilen ve birleşme partisine sayılı günler kalan yarışmada önceki akşam şaşırtan bi eleme yaşanmıştı.

        Yarışmanın iddialı isimlerinden Mert Öcal yarışmaya veda eden taraf olmuştu. Mert Öcal'ın şaşırtan vedası kadar şaşırtan bir iddia da ortaya atıldı sosyal medyada.

        SURVIVOR ALL STAR'DA BİRLEŞME SONRASI YENİ DÖNEM

        Sosyal medyada yer alan iddiaya göre; takımlar arasında uzun süredir yer alan güç dengesizliği (sebebiyle 28 Mart'ta yayınlanacak Birleşme Partisi'nin hemen bir gün sonrasında yayınlanacak konsey ile takımların yeniden kurulacak.

        1. seçeneğe göre takımlar arasında 2 kadın, 2 erkek yarışmacı performans tablosuna göre yer değiştirecek. 2. seçeneğe göre ise Acun Medya tamamıyla performans tablosuna göre takımları sıfırdan kuracak ve yeni takım isimleri Kırmızı - Mavi olarak düzenlenecek.
            CHP’li Sinan Aygün CHP’yi bombaladı!
            Haberler Magazin 💥Survivor'da her şey sil baştan! Bunca emekten sonra her şey darmaduman olacak! Acun Ilıcalı düğmeye basta 2022 karışacak
                SON DAKİKA