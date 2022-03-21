💥Survivor'da her şey sil baştan! Bunca emekten sonra her şey darmaduman olacak! Acun Ilıcalı düğmeye basta 2022 karışacak... TV 8'de yayınlanan fenomen yarışma programı Survivor'a son olarak veda eden isim Mert oldu. Birleşme partisine sayılı günler kala yaşanan bu şoke eden eleme sonrasında sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı. İddianın doğruluğu henüz bilinmese de, gerçekleşme ihtimali ise izleyici heyecanlandırdığı. İşte iddianın detayları...