Teşkilat Mete Başkan öldü mü? Teşkilat'ın Mete Başkan'ı Mesut Akusta diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Mesut Akusta kimdir?

Mete Başkan'ın vurulduğunu gören Serdar'ın ''Baba, dayan. Başkanım dayan!'' diyerek ağlaması ise yürekleri sızlattı.

Mete Başkan'ın ''Bazı kahramanlar vardır, çığlığı en derin sessizliktir. Bazı kahramanlar vardır, vaytab için bayrak için millet için tüm dünyaya karşı dik durmak için ölümü göze almışlardır.'' sözleri dikkati çekti.