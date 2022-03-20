Teşkilat Mete Başkan öldü mü? Teşkilat'ın Mete Başkan'ı Mesut Akusta diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Mesut Akusta kimdir?

Teşkilat 39. bölümüyle 20 Mart 2022 tarihinde TRT 1'de izleyicisiyle buluşacak. Merakla beklenen yeni bölüm büyük heyecan yarattı. Fragmanı izleyenlerin nefesi kesildi. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte pek çok kişi, Teşkilat Mete Başkan öldü mü? Teşkilat'ın Mete Başkan'ı Mesut Akusta diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? sorularını araştırmaya başladı. İşte yanıtı...
TEŞKİLAT METE BAŞKAN ÖLDÜ MÜ? MESUT AKUSTA DİZİDEN AYRILDI MI?
Ekranlara gelen son fragmanda Yıldırım'ın Mete Başkanı vurduğu ve son sahnede ise ekrana gelen mezar taşında da Mete Başkan'ın adının yazdığı görüldü. Dizinin izleyicileri bu görüntüleri merakla beklerken yayınlanan ilk fragmanda ise Mete Başkan'ın "Teşkilat'a ömrünü vermenin bedeli bu" şeklindeki sözleri dikkat çekmişti. Mete Başkan'ın ölüp ölmediği bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümle birlikte belli olacak...
TEŞKİLAT 39. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisi, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisi, 19 Mart Pazar akşamı 39. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Sevilen dizinin merakla beklenen 39. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Fragmanda; Hakkı Dayı ve Barış birbirine kavuşurken Yıldırım, Mete Başkan'ı vurdu.