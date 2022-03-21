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    • Magazin
    • 21.03.2022 21:32
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    • 21.03.2022 21:38
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    Şubat 2021'de Singapur Ulusal Üniversitesinden doçent Dong Vang, iki saat boyunca verdiği çevrimiçi dersin sonunda hangisini fark etmiş ve bu durum dünya çapında haberlere konu olmuştur?

    ATV ekranlarında sıkı bir şekilde takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediliyor. Bu akşam yayınlanan yeni bölüm izleyicileri ekran başına kilitledi ve sorulan soruların cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yarışmada çıkan soru ve cevaplara takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Yarışma esnasında sorulan "Şubat 2021'de Singapur Ulusal Üniversitesinden doçent Dong Vang, iki saat boyunca verdiği çevrimiçi dersin sonunda hangisini fark etmiş ve bu durum dünya çapında haberlere konu olmuştur?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    takvim.com.tr
    Şubat 2021’de Singapur Ulusal Üniversitesinden doçent Dong Vang, iki saat boyunca verdiği çevrimiçi dersin sonunda hangisini fark etmiş ve bu durum dünya çağında haberlere konu olmuştur?

    Şubat 2021'de Singapur Ulusal Üniversitesinden doçent Dong Vang, iki saat boyunca verdiği çevrimiçi dersin sonunda hangisini fark etmiş ve bu durum dünya çapında haberlere konu olmuştur? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından sorgulanmaya başlandı. Birbirinden farklı ve ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. İşte o soruların cevabı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru:Şubat 2021'de Singapur Ulusal Üniversitesinden doçent Dong Vang, iki saat boyunca verdiği çevrimiçi dersin sonunda hangisini fark etmiş ve bu durum dünya çapında haberlere konu olmuştur?

    A) Bir ilkokul sınıfına bağlandığını

    B) Mikrofonun sessizde olduğunu

    C) Üzerinde kıyafet olmadığını

    D) Palyaço filtresinin açık kaldığını

    Cevap: B

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    Haberler Magazin Şubat 2021'de Singapur Ulusal Üniversitesinden doçent Dong Vang, iki saat boyunca verdiği çevrimiçi dersin sonunda hangisini fark etmiş ve bu durum dünya çapında haberlere konu olmuştur?
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