Şubat 2021'de Singapur Ulusal Üniversitesinden doçent Dong Vang, iki saat boyunca verdiği çevrimiçi dersin sonunda hangisini fark etmiş ve bu durum dünya çapında haberlere konu olmuştur? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından sorgulanmaya başlandı. Birbirinden farklı ve ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. İşte o soruların cevabı...

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru:Şubat 2021'de Singapur Ulusal Üniversitesinden doçent Dong Vang, iki saat boyunca verdiği çevrimiçi dersin sonunda hangisini fark etmiş ve bu durum dünya çapında haberlere konu olmuştur?



A) Bir ilkokul sınıfına bağlandığını



B) Mikrofonun sessizde olduğunu



C) Üzerinde kıyafet olmadığını

D) Palyaço filtresinin açık kaldığını

Cevap: B