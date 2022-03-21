21 Mart Survivor dokunulmazlık oyunu ödülünü hangi takım kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Ekranların heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam yarışmacılar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kazanan takım merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Mart Survivor dokunulmazlık oyunu ödülünü hangi takım kazandı? İşte merak edilenler!
21 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? DOKUNULMAZLIK KAÇ KAÇ?
Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor.
KADINLARDA KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER
Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır...