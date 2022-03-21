Bugüne kadar nerede ölen hiçbir insan olmamıştır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

Bugüne kadar nerede ölen hiçbir insan olmamıştır? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından sorgulanmaya başlandı. Birbirinden farklı ve ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. İşte o soruların cevabı...

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: Bugüne kadar nerede ölen hiçbir insan olmamıştır?



A) Antartika kıtasında



B) Marina Çukuru'nun dibinde



C) Everest Dağı'nda

D) Dünya atmosferinin dışında

Cevap: B