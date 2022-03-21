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    • Magazin
    • 21.03.2022 23:07
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    • 21.03.2022 23:29
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    Bugüne kadar nerede ölen hiçbir insan olmamıştır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

    ATV ekranlarında sıkı bir şekilde takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediliyor. Bu akşam yayınlanan yeni bölüm izleyicileri ekran başına kilitledi ve sorulan soruların cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yarışmada çıkan soru ve cevaplara takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Yarışma esnasında sorulan "Bugüne kadar nerede ölen hiçbir insan olmamıştır?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    Bugüne kadar nerede ölen hiçbir insan olmamıştır?

    Bugüne kadar nerede ölen hiçbir insan olmamıştır? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından sorgulanmaya başlandı. Birbirinden farklı ve ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. İşte o soruların cevabı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Bugüne kadar nerede ölen hiçbir insan olmamıştır?

    A) Antartika kıtasında

    B) Marina Çukuru'nun dibinde

    C) Everest Dağı'nda

    D) Dünya atmosferinin dışında

    Cevap: B

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