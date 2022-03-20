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    • Magazin
    • 20.03.2022 09:29
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    • 20.03.2022 09:36
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    Demet Evgar dünyaevine girdi gelinliği dikkat çekti! Bakın giydiği gelinlik kiminmiş?

    Ünlü oyuncu Demet Evgar, aile arasında gerçekleştirilen bir tören sonrası Levent Babataş ile dünyaevine girdi. Nikahta Evgar'ın giydiği gelinlik dikkat çekti. Gelinliğin annesine ait olduğu öğrenildi.

    Demet Evgar dünyaevine girdi gelinliği dikkat çekti

    3,5 aylık hamile olan oyuncu nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Dostlarına teşekkür eden Demet Evgar aile arasında gerçekleşen nikah töreninde giydiği gelinliğin annesinin olduğunu açıkladı. Demet Evgar'ın gelinliğinin altına giydiği sarı süet botlar da dikkatlerden kaçmadı.

    DÜĞÜN YAZA
    Demet Evgar'ın Emirgan'daki evinde gerçekleşen nikahı Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.

    "Evet" dedikleri sırada espri dolu anların yaşandığı törende Demet Evgar'ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş'ın nikah şahitliğini ise çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi.

        Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından çiftin düğünü dostlarının da katılımı ile yaz aylarında gerçekleşecek.

        DEMET'İ YALNIZ BIRAKMADI
        Demet Evgar - Levent Babataş çiftinin nikahına katılanlar arasında oyuncu Gülcan Arslan da vardı. Arslan, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

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        Haberler Magazin Demet Evgar dünyaevine girdi gelinliği dikkat çekti! Bakın giydiği gelinlik kiminmiş?
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