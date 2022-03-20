Demet Evgar dünyaevine girdi gelinliği dikkat çekti! Bakın giydiği gelinlik kiminmiş?

3,5 aylık hamile olan oyuncu nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Dostlarına teşekkür eden Demet Evgar aile arasında gerçekleşen nikah töreninde giydiği gelinliğin annesinin olduğunu açıkladı. Demet Evgar'ın gelinliğinin altına giydiği sarı süet botlar da dikkatlerden kaçmadı.