Survivor All Star Ünlüler yarışmacısı Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Mert Öcal hangi dizilerde oynadı?

Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde model olarak görev aldı. Daha sonra da dizi filmlerde oynamaya başladı. 2008 yılında 'Görgüsüzler' adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya, Kayhan Yıldızoğlu, Sinem Ergin, Şeyla Halis, Ümit Yesin, Veysel Diker ile birlikte rol aldı.

2013 yılında 'Bizim Okul' adlı dizide Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile beraber oynadı. 2015 yılında 'Aşk Yeniden' adlı dizide Özge Özpirinçci, başrollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı. 16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 yarışmasının Ünlüler takımında yer aldı. 2021'de Sen Çal Kapımı dizisine konuk oyuncu olarak dahil oldu.