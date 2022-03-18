Acun Ilıcalı diller döktü Sergen Yalçın sonunda Survivor'a gitti! Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sırra kadem basan Yalçın... Beşiktaş eski teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kendini görünmez hale getirmişti adeta. Gözler, magazinel yanı da herkesçe bilinen Sergen Yalçın'ı ararken o sessizliğini korumayı başarırken, aylar sonra ortaya çıkmış ve açıklamalarda bulunmuştu. Ama asıl bomba usta teknik adamın Survivor için Dominik'e gitmesiyle patladı.
Beşiktaş'ın eski hocası Sergen Yalçın eski mesleğine döndü. Acun Ilıcalı ile yakın ilişkileri olan futbol adamı, Dominik'e gitti. Survivor ekibine jüri olarak katılan Sergen'in Dominik macerası, Survivor ekibinin doktorunun paylaşımı sonrası ortaya çıktı.
Bir süredir ortalıkta gözükmeyen Yalçın, Acun Ilıcalı'nın yarışma programı Survivor'da jüri üyeliği yapmak üzere Dominik Cumhuriyeti'ne gitti. Ünlü futbol adamı, Survivor Birleşme Partisi'ndeki şarkı yarışmasında jüri koltuğunda olacak.