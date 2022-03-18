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    • Magazin
    • 18.03.2022 13:57
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    • 18.03.2022 13:57
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    Acun Ilıcalı diller döktü Sergen Yalçın sonunda Survivor'a gitti! Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sırra kadem basan Yalçın...

    Beşiktaş'ı şampiyon yapan teknik direktör Sergen Yalçın, uzunca bir süre basına yansıyan 'Beşiktaş'tan ayrılacak' dedikodularının ardından siyah-beyazlı kulüpler yollarını ayırmıştı. Sergen Yalçın, ardından öyle bir sessizliğe gömüldü ki, konuşması hayli zaman aldı. Şimdilerde tekrardan yüzünü göstermeye başlayan teknik adamın Survivor'a gittiği ortaya çıktı. Şimdilerde TV 8 ekranlarında All-Star 2022 sezonun yayınlandığı Survivor'da Sergen Yalçın da boy gösterecek bakın nasıl.

    Sergen Yalçın sonunda Survivor’a gitti!

    Acun Ilıcalı diller döktü Sergen Yalçın sonunda Survivor'a gitti! Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sırra kadem basan Yalçın... Beşiktaş eski teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kendini görünmez hale getirmişti adeta. Gözler, magazinel yanı da herkesçe bilinen Sergen Yalçın'ı ararken o sessizliğini korumayı başarırken, aylar sonra ortaya çıkmış ve açıklamalarda bulunmuştu. Ama asıl bomba usta teknik adamın Survivor için Dominik'e gitmesiyle patladı.

    Beşiktaş'ın eski hocası Sergen Yalçın eski mesleğine döndü. Acun Ilıcalı ile yakın ilişkileri olan futbol adamı, Dominik'e gitti. Survivor ekibine jüri olarak katılan Sergen'in Dominik macerası, Survivor ekibinin doktorunun paylaşımı sonrası ortaya çıktı.

    Bir süredir ortalıkta gözükmeyen Yalçın, Acun Ilıcalı'nın yarışma programı Survivor'da jüri üyeliği yapmak üzere Dominik Cumhuriyeti'ne gitti. Ünlü futbol adamı, Survivor Birleşme Partisi'ndeki şarkı yarışmasında jüri koltuğunda olacak.

        SURVIVOR DOKTORU PAYLAŞTI

        Survivor ekibinde yer alan doktor Serhad Ömercikoğlu Dominik'te Sergen Yalçın ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

        Birleşme partisinin 27-29 Mart'ta yayınlanabileceği iddia ediliyor.


        Survivor adlı yarışmadaki şarkı etkinliğinde jüri olacağı öğrenilen Sergen'in, Beşiktaş'la yollarını ayırdıktan sonra futbolun içinde kalacağı tahmin ediliyordu.
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            Haberler Magazin Acun Ilıcalı diller döktü Sergen Yalçın sonunda Survivor'a gitti! Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sırra kadem basan Yalçın...
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