Acun Ilıcalı diller döktü Sergen Yalçın sonunda Survivor'a gitti! Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sırra kadem basan Yalçın... Beşiktaş eski teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kendini görünmez hale getirmişti adeta. Gözler, magazinel yanı da herkesçe bilinen Sergen Yalçın'ı ararken o sessizliğini korumayı başarırken, aylar sonra ortaya çıkmış ve açıklamalarda bulunmuştu. Ama asıl bomba usta teknik adamın Survivor için Dominik'e gitmesiyle patladı.