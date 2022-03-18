Gündüz kuşağı izleyicileri tarafında Gelinim Mutfakta kim elendi sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Kanal D'nin fenomen yarışması hafta içi her gün ekrana geliyor ve ilgiyle takip ediliyor. Hem eğlenceli hem de rekabet dolu anların yaşandığı yarışmada haftanın finali geldi çattı ve bir kişi elenirken bir kişi de altın bilezikleri kaptı. Peki 18 Mart Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Altın bilezikleri kapan isim hangisi oldu? Gelinim Mutfakta gün birincisi kim seçildi?
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? ALTIN BİLEZİKLERİ KAPAN YARIŞMACI HANGİSİ OLDU?
Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu. Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziği kapan isim 93 puanla Yeşim oldu. Haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden ise Deniz oldu.
Yeşim:
Miyase:
Hasret:
Deniz:
YEŞİM ÖKSÜZ KİMDİR?
30 yaşındadır. 4 yıllık evliliği olan Yeşim Öksüz'ün bir de oğlu bulunuyor. Adıyamanlı olan Yeşim Öksüz, İstanbul'da yaşamaktadır ve grafik tasarımcısıdır.
GELİNİM MUTFAKTA MİYASE KİMDİR?
Miyase Türkel, aslen Amasyalı. İstanbul'da yaşamını sürdüren Türkel, otomotiv sektöründe çalışıyor. Ailesi gemi ve otomotiv sektörü ile ilgileniyor.