Gündüz kuşağı izleyicileri tarafında Gelinim Mutfakta kim elendi sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Kanal D'nin fenomen yarışması hafta içi her gün ekrana geliyor ve ilgiyle takip ediliyor. Hem eğlenceli hem de rekabet dolu anların yaşandığı yarışmada haftanın finali geldi çattı ve bir kişi elenirken bir kişi de altın bilezikleri kaptı. Peki 18 Mart Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Altın bilezikleri kapan isim hangisi oldu? Gelinim Mutfakta gün birincisi kim seçildi?