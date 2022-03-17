Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği, senaryosunu da Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümleriyle ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. 24. bölüm merakla beklenirke fragman geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Bu hafta Perşembe günü 24. bölümün yayınlanması bekleniyordu. Ancak Berat Kandili dolayısıyla yayın tarihinde değişiklik yaşandı. Peki 17 Mart Perşembe Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bu akşam yok mu, neden yok? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
17 Mart 2022 Perşembe TRT 1 yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'da Berat Kandili Özel adlı program yayınlanacak. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.
BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sevilen dizinin yeni bölümü 24 Mart saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında olacak.
17 MART PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:30 Ege'nin Hamsisi
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Berat Kandili Özel
22:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
01:15 Türk Sineması Rüya Makamı