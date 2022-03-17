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    • Magazin
    • 17.03.2022 16:09
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    • 17.03.2022 16:09
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    17 Mart Perşembe Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı bu akşam yok mu, neden yok? Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı her hafta Perşembe günleri yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Berat Kandili dolayısıyla bir çok dizinin yayın tarihi değişti. Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinin takipçileri yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya koyuldu. Peki; 17 Mart Perşembe Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı bu akşam yok mu, neden yok? Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    17 Mart Perşembe Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı bu akşam yok mu, neden yok?

    Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği, senaryosunu da Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümleriyle ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. 24. bölüm merakla beklenirke fragman geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Bu hafta Perşembe günü 24. bölümün yayınlanması bekleniyordu. Ancak Berat Kandili dolayısıyla yayın tarihinde değişiklik yaşandı. Peki 17 Mart Perşembe Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bu akşam yok mu, neden yok? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    17 Mart 2022 Perşembe TRT 1 yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'da Berat Kandili Özel adlı program yayınlanacak. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

    BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Sevilen dizinin yeni bölümü 24 Mart saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında olacak.

    17 MART PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

    09:30 Alişan ile Hayata Gülümse

    13:30 Ege'nin Hamsisi

    16:30 Seksenler

    19:00 Ana Haber

    20:00 Berat Kandili Özel

    22:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

    01:15 Türk Sineması Rüya Makamı

        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Esir edilen Baba Oruç ile onu kurtarmak için gizlice Modon'a giren Hızır Reis'in öldürülmesinden korkan İlyas, ağabeylerinin tüm uyarılarına karşın Gabriel'e filosunu teslim etmeyi kabul etmişti. Filoyu alarak İlyas ve yeniçerilerini tuzağa düşüren Gabriel, Oruç'u vermediği gibi Modon'a geldiğini öğrendiği Hızır ve leventlerini de büyük bir ölüm tuzağına çekmişti. Gabriel ve askerleri tarafından etrafı kuşatılan İlyas buradan nasıl kurtulacaktır? Pablo tarafından alıkonulan Hızır, Piri Reis ve leventlerini hangi plan kurtaracaktır? Esirliği daha çetin bir hâl alan ve Modon'dan uzaklaştırılan Oruç Reis'in başına neler gelecektir? İlyas'ın düştüğü bu gaflet Barbaros Kardeşlerin hayatlarında nelere mâl olacaktır?

        Kelemez'deki tekinsizliği önlemek isteyen Mesih Paşa, şehrin muhafızlığına İlyas'ı tayin etmek istemişti. Kendisi geçmediği takdirde postun Şahbaz'a verileceğini bilen İlyas ise bu teklifi kabul etmek zorunda kalmıştı. Bu kararla Hüma, Isabel ve Meryem'in öfkesini üzerine çeken İlyas, Mesih Paşa'nın emirleri karşısında ne yapacaktır? Oruç'un postuna koyduğu kılıcın İlyas tarafından indirildiğini öğrenen Hızır ise ne yapacaktır?

        Şahsenem hakkındaki şüpheleri gün geçtikçe artan Meryem, onun gerçek yüzünü ortaya çıkartabilecek midir? Şahbaz ile Şahsenem tarafından vurulan Şahin kurtulacak mıdır?
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        Haberler Magazin 17 Mart Perşembe Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı bu akşam yok mu, neden yok? Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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