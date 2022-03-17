Seda Sayan ile evlilik planı yapan Çağlar Ökten'in eski sevgilisi Lara Şehiroğlu mesleği ne? Lara Şehiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

DÜĞÜN MAYISTA

Ünlü sanatçı Seda Sayan yedinci kez nikah masasına oturuyor. Canlı yayında sevgilisi Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldığını '14 Şubat'ta evlilik teklifi aldım. Bu teklife cevabım ne oldu, merak eden var mı? İnşallah sonsuza kadar evet.' sözleriyle duyuran Seda Sayan düğünü tarihini açıkladı.

İşte Seda Sayan'ın açıklamalarından satır başları...

* Siz sinyali kaçırdınız. Bana 'aşk defterini kapadınız mı?' diye sordular. Ben de 'Kim, neden? 2022'den büyük sürpriz bekliyorum' dedim. Evliliğe Çağlar beni ikna etmedi ben Çağlar'ı ikna ettim. (gülüyor)

* Güzel bir enerji var aramızda, karşılıklı oldu. İstediğimiz buydu çok güvendik…

* Beklemediğim anda Sevgililer Günü'nde hem şaşırttı hem de çok duygulandırdı. O kadar güvenimi kazandı ki sonsuza kadar evet.