Seda Sayan ile evlilik planı yapan Çağlar Ökten'in eski sevgilisi Lara Şehiroğlu mesleği ne? Lara Şehiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Seda Sayan'ın yeni sevgilisi ve müstakbel eşi Çağlar Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planları yaptığı bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı.
İddiaya göre; Sayan, vokalistliğini yapan Çağlar Ökten'e bir vaatte bulundu. Çağlar Ökten de evlilik planları yaptığı sevgilisi Lara'dan bir gecede ayrıldı.
EVLİLİK HABERLERİ ÇIKTI FOTOĞRAFLAR KALKTI
Evlilik haberleri ortaya çıkana kadar Lara Şehiroğlu eski sevgilisi Çağlar Ökten'le çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırmadı.
14 Şubat'ta Seda Sayan'a evlilik teklifi eden Çağlar Ökten nikah tarihini duyurunca Şehiroğlu bütün fotoğrafları Instagram hesabından hızlıca sildi.
Çıkan iddiaların ardından gözler Seda Sayan ve Çağlar Ökten'e çevrildi. İkiliden henüz bir açıklama gelmedi.
Çağlar Ökten ve 4 yıl birliktelik yaşadığı Lara Şehiroğlu evlilik hazırlığı yapıyordu...
DÜĞÜN MAYISTA
Ünlü sanatçı Seda Sayan yedinci kez nikah masasına oturuyor. Canlı yayında sevgilisi Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldığını '14 Şubat'ta evlilik teklifi aldım. Bu teklife cevabım ne oldu, merak eden var mı? İnşallah sonsuza kadar evet.' sözleriyle duyuran Seda Sayan düğünü tarihini açıkladı.
İşte Seda Sayan'ın açıklamalarından satır başları...
* Siz sinyali kaçırdınız. Bana 'aşk defterini kapadınız mı?' diye sordular. Ben de 'Kim, neden? 2022'den büyük sürpriz bekliyorum' dedim. Evliliğe Çağlar beni ikna etmedi ben Çağlar'ı ikna ettim. (gülüyor)
* Güzel bir enerji var aramızda, karşılıklı oldu. İstediğimiz buydu çok güvendik…
* Beklemediğim anda Sevgililer Günü'nde hem şaşırttı hem de çok duygulandırdı. O kadar güvenimi kazandı ki sonsuza kadar evet.