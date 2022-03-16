Çağlar Ökten kaç yaşında, aralarında kaç yaş farkı var? Çağlar Ökten kimdir? Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten ne iş yapıyor, mesleği ne?

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın 7'inci evliliğini yapacağı Çağlar Ökten kimdir? Aralarındaki büyük yaş farkı ile gündem konusu olan ve hayatına dair bilgilerin merak edilerek yoğun bir şekilde araştırıldığı Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten ne iş yapıyor, mesleği ne? Çağlar Ökten kaç yaşında, Seda Sayan ile aralarında kaç yaş farkı var? Çiftin evlilik tarihi de belli oldu ve Seda Sayan'ın aşk dolu açıklamaları dikkatlerden kaçmadı. İşte tüm gelişmeler...
ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?
Çağlar Ökten, 21 Haziran 1987 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Babası elektrik teknisyeni, annesi ev hanımı olan Ökten, küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe yaşadı.
Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır.
Çağlar Ökten'den aldığı evlilik teklifine evet diyen Seda Sayan, 2. Sayfa programına telefonla bağlandı ve sürpriz evlilik haberiyle ilgili bilinmeyenleri yanıtladı.
Bütün evliliklerinde sözleşme yaptığını ancak Ökten ile bir sözleşme imzalamayacağını söyleyen Seda Sayan evlilik tarihini duyurdu.
DÜĞÜN MAYIS'TA!
14 Şubat'ta evlilik teklifi alan Seda Sayan: O gün evlilik teklifi beklemiyordum, onu dinlemeye gitmiştim. Gece bitti herkes gitti, dostlarımız kaldı sadece! O gün aslında büyük telaş yaşanmış, yüzük ölçüler falan… Gecenin ilerleyen vaktinde Çağlar yüzüğü çıkarıp o kadar güzel teklif etti ki çok duygulandım. Konuşması çok güzeldi. Birbirimizi seçtiğimiz için evliliğe hazırdım ama o an beklemiyordum. Temmuz'da evlenmeyi düşünüyorduk, öne çektik Mayıs'ta nikah masasındayız. Yurtdışında konsoloslukta evleneceğiz. Gerisini söylemiyoruz sürpriz olsun.