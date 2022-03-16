SON DAKİKA: Mahsun Kırmızıgül eşini aldatıyor mu? Magazin gündemine bomba gibi düşen video

Bir dönemin iflah olmaz çapkını Mahsun Kırmızıgül, hayatını 6 yıl önce avukat Ece Binay ile birleştirmişti. Bu evlilikten bir çocuk sahibi olan türkücünün, genç bir kızla çekilmiş videosu sosyal medyaya düştü. Görüntülerde genç kadının, dizine yatan Kırmızıgül'ün saçlarıyla oynadığı görülüyor.
'ARALARI AÇIK'
VİDEONUN ardından Kırmızıgül'ün ihaneti olay oldu. Bu arada 52 yaşındaki türkücünün bir süredir ismi öğrenilemeyen genç kadınla yasak aşkını duyan eşinin, Kırmızıgül'ü evden kovduğu iddia edildi. Çifte yakın bir kaynak ise Kırmızıgül karı kocanın arasının uzun süredir açık olduğunu belirtti.
KARDEŞİ EŞİNE DEHŞETİ YAŞATTI
Yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, 5 yıl önce evlendiği eşi Seval Bazencir'le tartışınca eline geçirdiği baltayla ikametinin kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı. Olay, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta meydana geldi. 2017'de görkemli bir düğünle dünya evine giren karı-koca arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar boşanma kararı aldı. Seval Bazencir eşine eve gelmemesini söyledi ancak Yusuf Bazencir ikametine girmek istedi.