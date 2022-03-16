Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 16.03.2022 08:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.03.2022 08:17
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Mahsun Kırmızıgül eşini aldatıyor mu? Magazin gündemine bomba gibi düşen video

    Son dakika magazin haberleri... 6 yıl önce avukat Ece Binay ile hayatını birleştiren ve bu evlilikten bir çocuk sahibi olan şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün genç bir kızla çekilmiş videosu sosyal medyaya düştü. İşte Mahsun Kırmızıgül'ün ifşa olan o videosu ve flaş detaylar...

    Mahsun Kırmızıgül’ün ifşa videosu

    Bir dönemin iflah olmaz çapkını Mahsun Kırmızıgül, hayatını 6 yıl önce avukat Ece Binay ile birleştirmişti. Bu evlilikten bir çocuk sahibi olan türkücünün, genç bir kızla çekilmiş videosu sosyal medyaya düştü. Görüntülerde genç kadının, dizine yatan Kırmızıgül'ün saçlarıyla oynadığı görülüyor.

    'ARALARI AÇIK'
    VİDEONUN ardından Kırmızıgül'ün ihaneti olay oldu. Bu arada 52 yaşındaki türkücünün bir süredir ismi öğrenilemeyen genç kadınla yasak aşkını duyan eşinin, Kırmızıgül'ü evden kovduğu iddia edildi. Çifte yakın bir kaynak ise Kırmızıgül karı kocanın arasının uzun süredir açık olduğunu belirtti.

    KARDEŞİ EŞİNE DEHŞETİ YAŞATTI

    Yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, 5 yıl önce evlendiği eşi Seval Bazencir'le tartışınca eline geçirdiği baltayla ikametinin kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı. Olay, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta meydana geldi. 2017'de görkemli bir düğünle dünya evine giren karı-koca arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar boşanma kararı aldı. Seval Bazencir eşine eve gelmemesini söyledi ancak Yusuf Bazencir ikametine girmek istedi.

        Taraflar arasında eve girme konusunda çıkan tartışma büyüyünce Yusuf Bazencir eline geçirdiği balta ile ikametin kapısını kırmaya başladı. Eşinin kapıyı kırmasıyla telaşa kapılan genç kadın, telefonunda bulunan KADES uygulamasıyla olay yerine polis çağırdı. Dakikalar sonra ikamete gelen polisler Yusuf Bazencir'i baltayla kapıyı kırmaya çalışırken görünce bu kez taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

        HAKARET VE TEHDİT ŞİKAYETİ
        Emniyet tarafından gözaltına alınan Yusuf Bazencir, eşiyle telefonda tartışma çıktığını, daha sonra kendisinin eve gelmemesini söylediğini anlattı. Eve girmek için baltayla kapıyı kırmaya çalıştığını ifade eden Bazencir, amacının eşine zarar vermek olmadığını belirtti. Seval Bazencir ise çok korktuğunu, eşinin kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu, bu nedenle şikayetçi olduğunu söyledi.


        ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
        Karakoldaki ifadesinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Yusuf Bazencir, savcılıkta verdiği ifadesinde amacının eşine zarar vermek olmadığını, evde bulunan ilaçlarını almak amacıyla kapıyı baltayla kırmaya çalıştığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf Bazencir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tarihi rivayet hayat buldu
        Haberler Magazin SON DAKİKA: Mahsun Kırmızıgül eşini aldatıyor mu? Magazin gündemine bomba gibi düşen video
            SON DAKİKA