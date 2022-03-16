İbrahim Tatlıses'e 14 yıl önce gönderilen sır mektuba beraat!

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada beş kişinin silahlı saldırısına uğramış ve uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralandı. Saldırıda Tatlıses'in asistanı Çakıcı da yaralanmış, şoförü Hakan Çalışkan ise olaydan yara almadan kurtuldu. İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda bulunan Abdullah Uçmak'ın, suikast girişiminden 3 yıl önce 2008 yılında, ünlü türkücüye haraç almak için tehdit dolu mektup gönderdiği ortaya çıkmıştı.
15 YILLA YARGILANDILAR
Uçmak'ın iki adamını Tatlıses'i yağmalamak için gönderdiği belirlenince; Cumhuriyet Başsavcılığı, Uçmak'ın iki adamı Ali Tekin Akkoyunluoğlu ve Mehmet Sebe'ye 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.
EL SALLADIM BENİ HAYRANI SANDI
Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk görüş heyet karşısına çıkan Ali Tekin Akkoyunlu kendisini, "Ben kesinlikle hiçbir şekilde İbrahim Tatlıses'ten para talep etmedim. Sadece Abdullah Uçmak bana isim ve telefon numarası yazılı not şeklinde başkasının kartviziti arkasına yazılı notu vermemi istedi. Bende gazinoya gittim ancak kendisini bulamadım. Daha sonra yolda konvoy şeklinde kendisine rastladım. El salladım ve beni hayranı sandı. Ben de kartviziti kendisine verdim. Abdullah Uçmak'ı aramasını istedim. O da neden diye sordu. Daha sonra gerçekleşen olay hakkında bilgim yok" diyerek savundu.