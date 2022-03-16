İbrahim Tatlıses'e 14 yıl önce gönderilen sır mektuba beraat!

EL SALLADIM BENİ HAYRANI SANDI

Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk görüş heyet karşısına çıkan Ali Tekin Akkoyunlu kendisini, "Ben kesinlikle hiçbir şekilde İbrahim Tatlıses'ten para talep etmedim. Sadece Abdullah Uçmak bana isim ve telefon numarası yazılı not şeklinde başkasının kartviziti arkasına yazılı notu vermemi istedi. Bende gazinoya gittim ancak kendisini bulamadım. Daha sonra yolda konvoy şeklinde kendisine rastladım. El salladım ve beni hayranı sandı. Ben de kartviziti kendisine verdim. Abdullah Uçmak'ı aramasını istedim. O da neden diye sordu. Daha sonra gerçekleşen olay hakkında bilgim yok" diyerek savundu.