Fren yerine gaza basmıştı! Ölümden dönen Nurgül Yeşilçay’ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama!

Nurgül Yeşilçay'ın, bir polisi canlandırdığı 'Son Nefesime Kadar' dizisinin setinde, sahne gereği gördüğü suçluyu yakalamaya çalışırken kaza yaptığı ortaya çıkmıştı.
Rol arkadaşına arkadan hafif bir şekilde çarpan Yeşilçay, daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek, bir ağaca çarpmıştı.
Bir süredir sosyal medyadan uzak olan oyuncu, bir hafta önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatler üzerine çekmişti. Çektiği bir selfie'yi yayınlayan sanatçı, yazdığı mesajla sevenlerini endişelendirmişti.