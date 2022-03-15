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    • Magazin
    • 16.03.2022 01:48
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    • 16.03.2022 01:48
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    Fren yerine gaza basmıştı! Ölümden dönen Nurgül Yeşilçay’ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama!

    Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz haftalarda kendi kullandığı araçla talihsiz bir kaza geçirmişti. Fren yerine gaza basan 45 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ‘Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek’ demişti. Yeşilçay, sağlık durumu hakkında yeni bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

    Fren yerine gaza basmıştı! Sağlık durumu hakkında yeni açıklama

    Nurgül Yeşilçay'ın, bir polisi canlandırdığı 'Son Nefesime Kadar' dizisinin setinde, sahne gereği gördüğü suçluyu yakalamaya çalışırken kaza yaptığı ortaya çıkmıştı.

    Rol arkadaşına arkadan hafif bir şekilde çarpan Yeşilçay, daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek, bir ağaca çarpmıştı.

    Bir süredir sosyal medyadan uzak olan oyuncu, bir hafta önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatler üzerine çekmişti. Çektiği bir selfie'yi yayınlayan sanatçı, yazdığı mesajla sevenlerini endişelendirmişti.

        Kaza geçirdiğini açıklayan Yeşilçay, "Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! Kendi kullandığım araçla büyük bir Kaza atlattım! Ağzıma, çeneme dikişler atıldı!

        Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek! Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız. Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen" ifadelerini kullanmıştı.

        Önceki gün Arnavutköy'de görüntülenen 45 yaşındaki güzel, "Talihsiz bir kazaydı. İzleri hala geçmedi.

            Normalde otomobil kullanmayı seven birisi değilim. Kullanmak zorunda kaldım. Frene basayım derken panikleyerek gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum.

            Doktor kontrolü devam ediyor. Kalıcı bir hasar yok. Elektroşok ve fizik tedavi devam ediyor. Üç aylık bir süre içerisinde düzelecek" dedi.
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            Haberler Magazin Fren yerine gaza basmıştı! Ölümden dönen Nurgül Yeşilçay’ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama!
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