Seren Serengil'in beraatı istendi! Lerzan Mutlu'ya 'motor' dediği iddia edilmişti

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu geçtiğimiz sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Seren Serengil'in geçmişte yaptığı bir itiraftan yola çıkarak "Başkalarıyla evliyken iki kızını çocuklarını bırakıp başka bir adama kaçan, Türkiye'nin gelmiş̧ geçmiş̧ en büyük kevaşesi' şeklinde bir ifade kullandı. İfade sonrası Seren Serengil ise "Hadi" notuyla paylaştığı videonun altına, 'Motor seslerini duymuyorum' şeklinde açıklama yaptı.