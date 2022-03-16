Seren Serengil'in beraatı istendi! Lerzan Mutlu'ya 'motor' dediği iddia edilmişti

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu geçtiğimiz sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Seren Serengil'in geçmişte yaptığı bir itiraftan yola çıkarak "Başkalarıyla evliyken iki kızını çocuklarını bırakıp başka bir adama kaçan, Türkiye'nin gelmiş̧ geçmiş̧ en büyük kevaşesi' şeklinde bir ifade kullandı. İfade sonrası Seren Serengil ise "Hadi" notuyla paylaştığı videonun altına, 'Motor seslerini duymuyorum' şeklinde açıklama yaptı.
ÜNLÜ MODACIYA GÖNDERİLEN SES KAYDI
Seren Serengil, ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile konuşurken Lerzan Mutlu'yu hedef alan bir ses kaydı gönderdi. Ses kaydında Serengil, Lerzan Mutlu hakkında, 'Kevaşe , O.. Motor' şeklinde sinkaflı sözler sarf etti. Saraçoğlu, Serengil'in kendisine gönderdiği kaydı Lerzan Mutlu'ya gönderip durumu anlattı. Bunun üzerine Lerzan Mutlu, savcılığa başvurarak Serengil hakkında şikayetçi oldu. Savcılık Serengil hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
SEREN SERENGİL YİNE HAKİM KARŞISINDA
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Seren Serengil hakim karşısına çıktı. Savunmasında, ses kayıtlarını Lerzan Mutlu'ya ileten Gülşah Saraçoğlu'nun arkadaşı olduğunu belirterek ''Gülben Ergen adlı sanatçının bana yaptıklarından dolayı Gülşah ''Asla atölyeme giremez'' dediği halde ona elbise diktiğini öğrenince Gülşah'a kırıldım. Kendisini Instagramdan çıkardım''