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    • Magazin
    • 15.03.2022 16:37
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    • 15.03.2022 17:14
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    Petek Dinçöz kimdir, kaç yaşında? Petek Dinçöz boşandı mı? Eşi Serkan Kodaloğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

    Petek Dinçöz ve eşi Serkan Kodaloğlu hakkında araştırmalar hız kazandı. Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar Petek Dinçöz ve Serkan Kodaloğlu'nun hayatı hakkında detayları merak edip araştırmaya başladı. Peki, Petek Dinçöz kimdir, kaç yaşında? Petek Dinçöz boşandı mı? Eşi Serkan Kodaloğlu kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Petek Dinçöz kimdir, kaç yaşında? Petek Dinçöz boşandı mı?

    Petek Dinçöz'ün eşi Serkan Kodaloğlu gündemde merak edilip araştırılmaya başlandı. Dinçöz'ün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın ardından çiftin tek celsede boşandığı öğrenildi. Peki, Petek Dinçöz kimdir, kaç yaşında? Petek Dinçöz boşandı mı? Eşi Serkan Kodaloğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar!

    Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

    Ayrılık haberini Petek Dinçöz sosyal medya hesabından duyurdu.

    "Sn.Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle..."

    'TEK CELSEDE BOŞANDIK'

    Petek Dinçöz bu paylaşımından kısa bir süre sonra avukatının açıklamasını "Bugün tek celsede anlaşmalı olatak boşandık!" notuyla paylaştı.

        Çiftin oğulları Aslan 4 Ağustos 2017'de dünyaya geldi.

        Doğumdan sonra aile pozu veren Dinçöz paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Bilindiği gibi dün çok sevdiğim kayınpederim İrfan babamı kaybettik. İrfan babamızın büyük acısını yaşarken; hayat bize bugün mucizesini verdi... Rabbime şükürler olsun, oğlumuz İrfan Aslan dünyaya geldi, Anne oldum... Hoş geldin oğlum, yavrum... Hoş geldin Aslan'ım... Acımızı dindiren mucizem, Rabbim sana sağlıklı ve hayırlı bir ömür nasip etsin... Seni her şeyden çok seviyorum...' notunu yazmıştı.

        PETEK DİNÇÖZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

        Petek Dinçöz, 29 Mayıs 1980 yılında İzmir'de doğdu.

        Esra Suay ve Müjdat Fahri Ezgü çiftinin kızları olan Dinçöz, babasını çocukken kaybetmiştir.

        Necdet adında bir erkek kardeşi vardır. İlköğrenimini Gazi Ortaokulunda tamamlamıştır. 14 yaşına kadar İzmir'de yaşamıştır. Okul hayatını bırakıp mankenlik hayatına atılmıştır. 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda 2. oldu ve aynı zamanda Vizyon Production/ Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilip, 2 yıl eğitim görüp 1999 yılında Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda Basın Güzeli de seçilmiştir. Yakaladığı bu başarı ile dizi teklifleri gelmeye başladı. 1998 yılında mankenliğe başlayan Dinçöz, Temmuz 1998'de başlayan Sırılsıklam adlı dizide Eylül 1999'da 2. sezonda başrolü oynayarak dâhil oldu. Dinçöz'ün oynadığı ikinci dizisi ise 2000 yapımı Zehirli Çiçek'ti. Bu dizide Tuğba Özay ve Çağla Şikel'le başrolü paylaşmıştır. Ardından Mehmet Ali Erbil'in bir programında yardımcı sunucu olarak görev almıştır.

        PETEK DİNÇÖZ'ÜN EŞİ SERKAN KODALOĞLU KİMDİR?

        Serkan Kodaloğlu, 1974 yılında dünyaya geldi.

        İş Adamı Serkan Kodaloğlu bir mağazalar zincirinin yönetim kurulu başkanıdır.

        Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ile evli olan başarılı iş adamı Serkan Kodaloğlu aslen Ispartalıdır.

        Serkan Kodaloğlu'nun Petek Dinçöz ile evliliğinden 2015 doğumlu İrfan Aslan Kodaloğlu isminde bir oğlu vardır. Çift 7 Temmuz 2014 yılında evlenmişlerdir.
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