Petek Dinçöz kimdir, kaç yaşında? Petek Dinçöz boşandı mı? Eşi Serkan Kodaloğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

PETEK DİNÇÖZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Petek Dinçöz, 29 Mayıs 1980 yılında İzmir'de doğdu.

Esra Suay ve Müjdat Fahri Ezgü çiftinin kızları olan Dinçöz, babasını çocukken kaybetmiştir.

Necdet adında bir erkek kardeşi vardır. İlköğrenimini Gazi Ortaokulunda tamamlamıştır. 14 yaşına kadar İzmir'de yaşamıştır. Okul hayatını bırakıp mankenlik hayatına atılmıştır. 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda 2. oldu ve aynı zamanda Vizyon Production/ Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilip, 2 yıl eğitim görüp 1999 yılında Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda Basın Güzeli de seçilmiştir. Yakaladığı bu başarı ile dizi teklifleri gelmeye başladı. 1998 yılında mankenliğe başlayan Dinçöz, Temmuz 1998'de başlayan Sırılsıklam adlı dizide Eylül 1999'da 2. sezonda başrolü oynayarak dâhil oldu. Dinçöz'ün oynadığı ikinci dizisi ise 2000 yapımı Zehirli Çiçek'ti. Bu dizide Tuğba Özay ve Çağla Şikel'le başrolü paylaşmıştır. Ardından Mehmet Ali Erbil'in bir programında yardımcı sunucu olarak görev almıştır.