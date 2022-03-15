Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Gülşen Bubikoğlu son hali nasıl? Kariyeri ve özel hayatı hakkında bilgiler!

Gülşen Bubikoğlu hakkında araştırmalar hız kazandı. Sosyal medya hesabı üzerinden yalısını paylaşan Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Gülşen Bubikoğlu yorum yağmuruna tutuldu. Bu gelişmelerle birlikte arama motorlarında, "Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Gülşen Bubikoğlu son hali nasıl?" Sorularına cevap aranmaya başlandı. İşte merak edilenler!
YALI PAYLAŞIMI OLAY OLDU!
Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu Kanlıca'daki yalısından paylaşım yapıp "Buzun içine hapsolduk. Bu nasıl bir kar yağışıdır" deyince takipçilerinden kendisine yorum yağdı.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası pek çok ünlü isim evinden ve evinin bahçesinden paylaşım yaptı.
Bunlardan biri de Yeşilçam'ın en güzelleri arasında yer alan Gülşen Bubikoğlu'ydu.
Gülşen Bubikoğlu Kanlıca'daki yalısından paylaşım yaptı. Ancak usta oyuncunun yorumu bazı takipçilerini rahatsız etti.
Gülşen Bubikoğlu Kanlıca'daki yalısından paylaşım yapıp "Buzun içine hapsolduk. Bu nasıl bir kar yağışıdır" deyince takipçileri kendilerini tutamadı.
Usta oyuncuya "Siz de şikayet ediyorsanız pes doğrusu bu manzaralı evinizden", "Boğaza karşı yalı buz olur tabi", "Yani siz de donduysanız Gülşen hanım garip gureba ne yapsın" gibi eleştiriler geldi.
Usta oyuncu son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Bubikoğlu'nun paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
GÜLŞEN BUBİKOĞLU KİMDİR?
Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Fatih Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra LCC kursunu bitirdi.
1973 yılında düzenlenen geleneksel Ses Dergisi artist yarışmasına katılan Gülşen Bubikoğlu, ilk elemelerden itibaren dikkatleri üzerine çekti ve yarışmanın rakipsiz favorisi oldu.
Yarışmanın yıldız adayı olan Gülşen Bubikoğlu, birçok yapım şirketi tarafından yalnızca kendi işletmelerinde çalışması şartıyla isteniyordu.