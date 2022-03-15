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    • Magazin
    • 15.03.2022 14:05
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    • 15.03.2022 14:05
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    Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Gülşen Bubikoğlu son hali nasıl? Kariyeri ve özel hayatı hakkında bilgiler!

    Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Gülşen Bubikoğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Usta oyuncu Kanlıca'daki yalısından paylaşım yapıp "Buzun içine hapsolduk. Bu nasıl bir kar yağışıdır" deyince takipçilerinden kendisine yorum yağdı. Bu gelişmelerin ardından Gülşen Bubikoğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı.

    takvim.com.tr
    Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Gülşen Bubikoğlu son hali nasıl?

    Gülşen Bubikoğlu hakkında araştırmalar hız kazandı. Sosyal medya hesabı üzerinden yalısını paylaşan Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Gülşen Bubikoğlu yorum yağmuruna tutuldu. Bu gelişmelerle birlikte arama motorlarında, "Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Gülşen Bubikoğlu son hali nasıl?" Sorularına cevap aranmaya başlandı. İşte merak edilenler!

    YALI PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

    Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu Kanlıca'daki yalısından paylaşım yapıp "Buzun içine hapsolduk. Bu nasıl bir kar yağışıdır" deyince takipçilerinden kendisine yorum yağdı.

    İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası pek çok ünlü isim evinden ve evinin bahçesinden paylaşım yaptı.

    Bunlardan biri de Yeşilçam'ın en güzelleri arasında yer alan Gülşen Bubikoğlu'ydu.

    Gülşen Bubikoğlu Kanlıca'daki yalısından paylaşım yaptı. Ancak usta oyuncunun yorumu bazı takipçilerini rahatsız etti.

    Gülşen Bubikoğlu Kanlıca'daki yalısından paylaşım yapıp "Buzun içine hapsolduk. Bu nasıl bir kar yağışıdır" deyince takipçileri kendilerini tutamadı.

    Usta oyuncuya "Siz de şikayet ediyorsanız pes doğrusu bu manzaralı evinizden", "Boğaza karşı yalı buz olur tabi", "Yani siz de donduysanız Gülşen hanım garip gureba ne yapsın" gibi eleştiriler geldi.

    Usta oyuncu son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Bubikoğlu'nun paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

    GÜLŞEN BUBİKOĞLU KİMDİR?

    Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Fatih Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra LCC kursunu bitirdi.

    1973 yılında düzenlenen geleneksel Ses Dergisi artist yarışmasına katılan Gülşen Bubikoğlu, ilk elemelerden itibaren dikkatleri üzerine çekti ve yarışmanın rakipsiz favorisi oldu.

    Yarışmanın yıldız adayı olan Gülşen Bubikoğlu, birçok yapım şirketi tarafından yalnızca kendi işletmelerinde çalışması şartıyla isteniyordu.

        Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Yaban filmi ile Yeşilçam dünyasına merhaba dedi.

        1974 yılında yapımcısı Türker İnanoğlu ile dünya evine giren Gülşen Bubikoğlu, 1977 yılında Zeynep İnanoğlu'nu dünyaya getirdi.

        Gülşen Bubikoğlu Erler Film'in bir numaralı kadın yıldız oyuncusu oldu ve çevirdiği filmlerle güldürüye, drama, duygusal ve hareketli filmlere yatkınlığını göstererek hem seyircinin büyük beğenisini kazandı hem de Türk sinemasının yıldızları arasında özel bir yer edindi.

        Gülşen Bubikoğlu, uluslararası projeler içinde yer aldı. Baş Belası, Üçkağıtçılar ve Mücevher Hırsızları gibi filmlerde İtalyanlar ile birlikte çalıştı.

        Türk sinemasının yıldızları arasında yer alan yetenekli oyuncu, Macaristan, Moskova, Kuveyt, Cannes gibi festivallerde Türkiye'yi temsil etti.

        1981 yılında ilki çekilen Gırgıriye filminde canlandırdığı Gülliye karakteri ile izleyiciler tarafından dikkatleri üzerine çekti. Serinin devam filmleri; Gırgıriyede Şenlik Var, Gırgıriyede Cümbüş Var ve Gırgıriyede Büyük Seçim ise unutulmazlar filmler arasına girdi.

        Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gülşen Bubikoğlu, hayranları ile iletişimini koparmıyor. Yeşilçam'ın unutulmaz ismi hayranlarından gelen "Ekrana ne zaman döneceksiniz? Artık sizi çok özledik." sorusuna geçtiğimiz günlerde şu yanıtı vermişti:

        "Vaktimi kızım Zeynep'ten olan torunum Mavi ile geçiriyorum genellikle. Bana büyük enerji veriyor. Hayata bağlıyor. Çok neşeli, kaliteli anlar yaşıyoruz.

        Dizilerden ise sağ olsun teklifler gelmeye devam ediyor. Ama bazı şeyler geçmişte kaldı. O çalışma temposunu asla kaldıramam. Ekrana dönmeyi düşünmüyorum."

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        Haberler Magazin Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Gülşen Bubikoğlu son hali nasıl? Kariyeri ve özel hayatı hakkında bilgiler!
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