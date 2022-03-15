Pelin Öztekin'in loca kavgası karakolda bitti: Sen nasıl Galatasaraylısın hiç sevinmiyorsun!



NASIL GALATASARAYLISIN HİÇ SEVİNMİYORSUN

Locada arkadaşlarıyla birlikte maçı izledikleri sırada iddiaya göre yan locadaki iş insanı Osman A., Öztekin'in iş insanı arkadaşı Kerem Argüden'e "Sen nasıl Galatasaraylısın, hiç sevinmiyorsun" diye laf attı. Ağız dalaşı sürerken Osman A., Öztekin'in bulunduğu locayı bastı.