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    • Magazin
    • 15.03.2022 07:01
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    • 15.03.2022 07:01
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    Pelin Öztekin'in loca kavgası karakolda bitti: Sen nasıl Galatasaraylısın hiç sevinmiyorsun!

    Statta Galatasaray- Trabzonspor maçını izleyen ünlü oyucu Pelin Öztekin ve arkadaşına, yan locadan laf atıldı. Tartışma sürerken fanatik taraftar Öztekin’in bulunduğu locayı bastı. Kavga karakola taşındı.

    Loca kavgası karakolda bitti
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    Koyu GalatasarayPelin Öztekin, 23 Ocak'ta oynanan Galatasaray- Trabzonspor maçına gitti.


    NASIL GALATASARAYLISIN HİÇ SEVİNMİYORSUN
    Locada arkadaşlarıyla birlikte maçı izledikleri sırada iddiaya göre yan locadaki iş insanı Osman A., Öztekin'in iş insanı arkadaşı Kerem Argüden'e "Sen nasıl Galatasaraylısın, hiç sevinmiyorsun" diye laf attı. Ağız dalaşı sürerken Osman A., Öztekin'in bulunduğu locayı bastı.




    GÜVENLİK ARAYA GİRDİ
    İddiaya göre Osman A., kavgayı ayırmaya çalışan Öztekin'e bağırarak saldırdı. Olay büyüyünce araya güvenlik girdi. Ardından taraflar karakola götürüldü.

        ÖZTEKİN ŞİKAYETÇİ OLDU
        Genç oyuncu, kendisine hakaret edip şiddet girişiminde bulunan Osman A.'dan şikayetçi oldu.

        Osman A. da Pelin Öztekin'in kendisine hakaret edip tehditte bulunduğunu söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Haberler Magazin Pelin Öztekin'in loca kavgası karakolda bitti: Sen nasıl Galatasaraylısın hiç sevinmiyorsun!
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