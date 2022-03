Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 📺11 Mart Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 bin TL’yi hangi yarışmacı kazandı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEY─░Z HAKKINDA

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de TV8 ekranlar─▒ndan her hafta 5 yar─▒┼čmac─▒ ve suncucu haftan─▒n 5 g├╝n├╝, 5 ayr─▒ yar─▒┼čmac─▒n─▒n evine konuk oluyor. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yeme─čin tad─▒na, tuzuna, biberine, yar─▒┼čmac─▒n─▒n misafirperverli─čine kadar her ┼čeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftan─▒n finalinde b├╝y├╝k ├Ânem kazan─▒yor. Finalde en ├žok puan─▒ toplayan b├╝y├╝k ├Âd├╝l olan 15.000 TL'yi kazan─▒yor.

ZUHAL TOPAL K─░MD─░R?

Oyunculukla ba┼člad─▒─č─▒ ekran maceras─▒n─▒ sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eyl├╝l 1976 tarihinde ─░stanbul'da d├╝nyaya geldi. Zuhal Topal, ├ťniversite s─▒navlar─▒nda Mimarl─▒k Fak├╝ltesi i├ž mimari b├Âl├╝m├╝n├╝ ve ayn─▒ zamanda yetenek s─▒nav─▒yla M├╝jdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro b├Âl├╝m├╝n├╝ kazand─▒. Fakat tercihini k├╝├ž├╝k ya┼člardan bu yana ilgi duydu─ču tiyatrodan yana kulland─▒. 1995 y─▒l─▒nda M├╝jdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro b├Âl├╝m├╝nde okumaya ba┼člad─▒.

1996 y─▒l─▒nda ├Âzel bir tiyatroda iki ayr─▒ ├žocuk oyununda ba┼črol oynad─▒. 1997 y─▒l─▒nda M├╝jdat Gezen ile birlikte Kanal D televizyonunda sunuculuk yapt─▒.

1997 y─▒l─▒nda konservatuar─▒n son s─▒n─▒f─▒nda iken "Sevda Kondu" adl─▒ dizide Erdal ├ľzya─čc─▒lar'─▒n k─▒z─▒ rol├╝nde oynad─▒.

Zuhal Topal bir ├žok reklam filmi ve ├že┼čitli organizasyonlarda yer ald─▒, bir├žok tv dizisinde, reklam filminde, tiyatro sahnelerinde oyunculuk, dublaj sanat├ž─▒l─▒─č─▒ ve tv sunuculu─ču yapt─▒.