Ortaöğrenimini ve lise eğitimini Fenerbahçe Lisesi'nde gördü. Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne kayıt oldu. Mankenliğe 1994'de bir Vakko defilesi ile başladı. 1995'de Miss Model of Turkey seçildi, ardından Miss Model of the World yarışmasında ikinci oldu. Aynı yarışmada en iyi vücutlu model ödülünü de aldı.