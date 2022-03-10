Alparslan: Büyük Selçuklu'dan Hakim dizisine bomba transfer! Diziye ölerek veda etti! Kadro Şampiyonlar Ligi gibi, kan gövdeyi götürecek...

TRT 1 ekranlarında yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi Pazartesi günü 16. bölümüyle izleyicinin beğenisine sunuldu. Sevilen dizinin 17. bölümü merakla beklenirken o oyuncunun ATV dizisine transfer olması herkesi şoke etti. Dizi kadrosunda yer alan bir oyuncunun farklı bir dizi projesiyle el sıkıştığı ortaya çıktı. ATV'de yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi Hakim'e katıldığı öğrenilen oyuncu hayranlarını şaşırttı. Peki kim bu oyuncu? İşte detaylar...